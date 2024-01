Alba Carrillo, ¿boda para el 2024?: «No digo que no…»

Alba Carrillo ha empezado el 2024 por todo lo alto. A partir del próximo 11 de enero reaparecerá en pantalla, aunque esta vez no lo hará en Telecinco, la que había sido su casa hasta hace relativamente poco. Ahora, forma parte de TVE al convertirse en una de las catorce concursantes de la segunda edición de Bake Off. Espacio del que también forman parte; Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Azúcar Moreno, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr., Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

Alba Carrillo en la presentación de ‘Bake Off’ / Gtres

Alba Carillo se sincera sobre su nuevo amor

Ha sido en el marco de la presentación del talent culinario donde Alba Carillo se ha sincerado sobre la próspera etapa que está atravesando. Y es que, antes de finalizar el año, la televisiva reveló a través de un vídeo compartido en las redes sociales que había una persona que la volvía loca.

Se trataba de Alejandro Coves. Es un empresario discreto en las redes sociales, pero conocido en el mundo de los negocios. Junto a otros cinco componentes forma parte de una marca llamada Rootless.

«Estamos conociéndonos, feliz, disfrutando, dejándome llevar, porque no lo esperaba. Estaba en un momento en mi vida en que no esperaba centrarme en alguien en concreto. Y cuando menos te lo esperas…», ha explicado Alba con una sonrisa dibujada en su rostro. Además, ha confesado cómo conoció al empresario. «Fui a un evento con mi hijo y allí lo conocí. Fui por mi hijo al evento que era de coches. Lo bueno es que él tiene un hijo de la edad del mío, entonces se han hecho amigos y entonces uno más uno son cuatro», ha explicado.

Alba Carrillo junto a Álex / Redes sociales

«Entiende muchas cosas de la maternidad y estamos ahí con un medio preadolescente, entiende mucho mi trabajo porque trabaja en marketing, pero no es del medio, que también está bien. Es un tío divertido, me gusta, le puedo contar todo, está siendo muy fácil. De momento estoy feliz, dejándome llevar», ha añadido Alba, muy ilusionada con su nuevo amor.

¿Boda a la vista?

Durante la entrevista, Alba Carillo también ha dejado la puerta abierta a pasar por el altar. «Pues no te digo yo que no porque te digo una cosa, con estas edades no podemos esperar mucho porque, claro, luego igual no me queda igual el vestido», ha dicho en clave de humor. «Me dejo llevar por lo que me apetece en cada momento», ha añadido. «Estoy divinamente en todos los aspectos y cruzo los dedos porque se mantenga todo fenomenal. Ojalá se extienda y podamos estar todos igual», ha terminado diciendo la colaboradora de televisión.