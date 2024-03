De su boda con Alba Carrillo a sus tuits más políticos: la faceta más polémica de Feliciano López

Feliciano López se encuentra en una bonita etapa de su vida. Después de más de doce años juntos, el tenista y Sandra Gago, el pasado 16 de febrero, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Marco. Un momento que ambos están disfrutando en la más absoluta intimidad. Más allá de su vida como padre, Feliciano continúa enfocado en su carrera profesional y se ha convertido en uno de los confirmados para concursar en la nueva edición de El Desafío, que verá la luz el próximo año.

Una experiencia que vendrá cargada de retos, algo a lo que ya está acostumbrado el que compartirá plató con Genoveva Casanova y Victoria Federica, ya que a lo largo de su vida ha tenido que hacer frente a numerosos problemas y polémicas. Desde LOOK hacemos un repaso de algunas de sus grandes controversias.

Su interminable relación con Alba Carrillo

La modelo y el tenista cuando estaban juntos/ Gtres

Una de las mayores batallas que ha tenido que enfrentar Feliciano López durante estos últimos años ha sido sus distintas disputas con Alba Carrillo. La modelo y el tenista se casaron en 2015 y mantuvieron prácticamente una relación a distancia. Un compromiso que duró solo once meses y que tras su ruptura, solo quedó odio entre ellos. Ella cargaba contra él públicamente, enfadada por una supuesta infidelidad, que no lograba superar. Al mismo tiempo, el que se ha hecho con siete títulos ATP en individuales, también aprovechaba cualquier ocasión para cargar contra ella. Una guerra que aún perdura y que incluso ha pasado por los tribunales.

Una entrevista polémica

A pesar de que se ha caracterizado por mantener su vida privada al margen del foco mediático, Feliciano rompió su silencio y concedió la que ha sido una de sus entrevistas más polémicas hasta la fecha. Bertín Osborne fue el encargado de que el tenista se abriera en canal y respondiera a alguna de las polémicas que ha arrastrado durante mucho tiempo.

Feliciano en la cancha/ Gtres

“Hay cosas que me las he tomado a risa. Han llegado a decir que soy homosexual. Que no hubiera pasado nada, pero no es cierto. Recuerdo que cuando se dijo estaba fuera de España y mi Instagram empezó a llenarse de mensajes directos de hombres que querían ligar conmigo. ¡70 mensajes solo de hombres! Pensé que algo pasaba y me enteré de que en televisión se había hablado de mi supuesta homosexualidad. La risa es lo que me queda”, confesó en la edición especial de Mi casa es la tuya.

Sus comentarios más polémicos

Cuando la situación en Cataluña era alarmante y varios grupos de jóvenes violentos se daban cita cada día en Barcelona para protagonizar diversos disturbios, las redes sociales ardieron. Una de las caras conocidas que se manifestó al respecto fue Feliciano López.

Feliciano con ropa deportiva/ Gtres

“¿Qué tal las nuevas Nike antisistema?”, escribía en su cuenta de Twitter, acompañado de un emoji con el puño cerrado y una cara vomitando. Una ironía para condenar todos los actos que tuvieron lugar en la ciudad Condal. Este mensaje generó diversas respuestas contra él, ya que sus seguidores pensaban que el tenista hablaba desde su posición acomodada.