Kim Kardasian y Mónica Pont, unidas por la fatalidad: famosos asaltados en su domicilio

Las últimas informaciones sobre Miguel Bosé han preocupado a los seguidores del artista y cada vez se conocen más datos sobre el robo que sufrió en su casa de México. Esta vivienda está valorada en 3.5 millones de euros y se ubica en el Rancho San Francisco, una zona situada en la colonia San Bartolo Ameyalco de la alcaldía Álvaro Obregón. Ha tenido que pasar casi una semana para que el cantante denuncie el asalto. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo?

En algunos programas de televisión han insinuado que Miguel Bosé podría tener miedo a las represalias, por eso no sabía si poner el asunto en manos de las autoridades. Finalmente se ha decidido a dar el paso, sobre todo para proteger la integridad de su familia. Su actitud es parecida a la postura que adoptó Kim Kardashian en 2016. La empresaria se encontraba en París disfrutando de la Semana de la Moda y sufrió un asalto en el lujoso apartamento que había alquilado.

Miguel Bosé en un programa de telvisión / Televisión Española

Los atracadores que robaron a Kim Kardashian acabaron en la cárcel y con el paso del tiempo confesaron lo que estaban buscando: uno de sus diamantes. Por ese motivo Kim ha dejado de mostrar algunas joyas en público. Ella misma ha confesado que este suceso le generó muchos problemas personales y tuvo que pedir ayuda para ponerles solución.

El robo que ha sufrido Mónica Pont

Mónica Pont con el rostro serio / Gtres

Mónica Pont ha sido otra de las grandes afectadas de esta oleada de robos que ha surgido en los últimos meses. La comunicadora y actriz catalana está viviendo en México. Hace tres años se marchó allí por motivos laborales y recientemente ha sufrido un episodio que tardará tiempo en olvidar. Mónica estaba en Cancún con su hijo Xavi Sagrera y cuando regresaron a la residencia familiar unos ladrones se dieron cuenta de que llevaban relojes de lujo. Unos relojes que en conjunto superan los 60.000 euros. Cuando Mónica llegó a su domicilio, sufrió un atraco. No obstante, asegura que no va a marcharse de México porque es un país que siempre le ha recibido con los brazos abiertos.

Las palabras del atracador de Kim Kardashian

Yunice Abbas, el ladrón que atracó a Kardashian, acabó en prisión y aprovechó para escribir un libro narrando el famoso robo. Según lo que contó, el cabecilla de la operación era Aomar Dit Khedache, quien tenía perfectamente estudiado el comportamiento de la estrella americana. Concretamente quería una de sus joyas, pues se había dado cuenta de que tenía un alto valor y pensó que robarla iba a ser sencillo.

Kim Kardashian en el Parque de los Príncipes / Gtres

«Llevaba muchos años sin delinquir, pero Aomar Dit sabía que necesitaba dinero, así que me llamó y acepté. Yo no sabía quien era la víctima, no la conocía, pero sí sabía que andaban detrás de un suculento anillo con un diamante poco usual, muy valioso y sin vigilancia alguna», explicó en el libro citado anteriormente. Lamentablemente Kim Kardashian y Miguel Bosé no han sido los únicos que han tenido que vivir este tipo de sucesos.

A Luis Figo le robaron 500.000 euros

También en 2016, Luis Figo se llevó un gran susto cuando regresó de sus vacaciones estivales y descubrió lo que había pasado en su mansión de Madrid. Unos ladrones habían entrado y se habían llevado un botín valorado en 500.000 euros. Entre otras cosas robaron dinero en efectivo, relojes de alta gama y otras joyas importantes. El exjugador de fútbol reforzó las medidas de seguridad de su domicilio para impedir futuros asaltos.

Unos ladrones entraron en casa de Rosalía mientras su madre estaba dentro

Rosalía en uno de sus conciertos / Gtres

Rosalía, una de las cantantes españolas más internacionales del momento, también fue víctima de un robo en su vivienda de Barcelona. Sucedió en 2019, mientras ella estaba en Sevilla disfrutando de una entrega de premios. El problema es que su madre sí estaba en el domicilio y vivió un momento realmente tenso, aunque no se dio cuenta de que los atracadores habían entrado hasta después del robo. Cuando notó que estaba pasando algo extrañó revisó la casa y descubrió que se habían llevado la caja fuerte.