Álvaro Muñoz Escassi cuida de su imagen tras conocerse su soltería

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en uno de los personajes más seguidos del momento tras conocerse su ruptura con María José Suárez, la modelo con la que ha compartido una relación sentimental durante más de tres años. Así, el jinete estrena de nuevo soltería y, tal y como han podido capturar las cámaras de Gtres, lo ha hecho de la mejor de las maneras: cuidando su imagen para lucir un buen físico en la época estival del año y, quien sabe, si para volver a encontrar el amor.

De acuerdo con las imágenes, Álvaro ha acudido este lunes, 8 de julio, a un centro de bronceado de la capital. Más tarde ha ido a una farmacia y, posteriormente, ha regresado a su domicilio. Sin duda, este cuidado por el físico llama la atención en el momento en el que ha trascendido, ya que ha surgido seguidamente después de conocerse su recién estrenada etapa sin pareja. Una soltería que está dando mucho de qué hablar tras salir a la luz los gustos sexuales del sevillano y que, hasta ahora, eran completamente desconocidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

Su última entrevista

Para zanjar con todos los rumores que han surgido alrededor de su vida sentimental, Álvaro Muñoz Escassi decidió acudir al plató del programa ¡De viernes!, el pasado 5 de julio, para poder pronunciarse sobre su actual situación sentimental. Con la mayor naturalidad posible, el jinete confirmó las especulaciones de que había mantenido relaciones con mujeres trans: «Cuando yo veo a una mujer yo no la llamo trans. Para mí es una mujer. Son preciosas, maravillosas e impresionantes. Son mujeres. Es súper chocante que haya personas como tú que todavía se planteen esas preguntas. Son mujeres. Yo no las diferencio», expresaba.

Álvaro Muñoz Escassi, en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto. Telecinco)

Por otro lado, Escassi también aprovechaba la entrevista para poder explicar su propia versión sobre su ruptura con María José Suárez. «Llevábamos meses entre idas y venidas. Nunca he querido reconocer que hemos roto», decía, añadiendo que mantenía una relación abierta con la modelo. Unas palabras que ha negado en rotundo la que hasta ahora era la pareja de Álvaro: «Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje», escribía en sus redes sociales.

Uno de sus últimos planes

Más allá de su última entrevista y de su cuidado corporal en un centro de bronceado, Álvaro Muñoz Escassi ha compartido con sus seguidores de Instagram su reencuentro con Laura Londoño, su compañera de MasterChef Celebrity en la que ha encontrado un gran apoyo en medio del vendaval mediático que le rodea en estos momentos.

Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño. (Foto: Instagram)

En las imágenes publicadas, ambos han presumido de amistad: «Yo siempre me he considerado una persona muy de buenas pero hay cosas que me las reafirman cada vez más. Por ejemplo, llegar a España y encontrarme directamente con una de las cosas más bonitas que hay en este país», decía la colombiana, dejando al descubierto el cariño que siente hacia el jinete. «Ay mi Laurita, que la quiero yo», contestaba Escassi.