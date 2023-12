El nombre de Laura Londoño está sonando más que nunca durante los últimos días por haberse alzado como ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity. Más allá de su recién descubierta faceta como cocinera, la colombiana es internacionalmente conocida por su carrera como actriz, siendo uno de sus papeles más relevantes el de Gaviota, la protagonista de la exitosa Café con aroma de mujer junto a William Levy. A sus 35 años, también cuenta en su currículum con trabajos junto a Fernando Trueba y Benicio del Toro y, a nivel personal, la modelo e intérprete está casada con el cineasta Santiago Mora Bahamón y ambos son padres de dos hijas: Allegra y Mikaela.

Laura Londoño junto a su esposo, Santiago Mora Bahamón / Gtres

Laura Londoño debutó en televisión en el año 2006 con Las profesionales, a su servicio, y solo dos años después tendría la oportunidad de formar parte de Sin senos no hay paraíso, la adaptación americana de la serie protagonizada en España por Miguel Ángel Silvestre y Amaia Salamanca. Su pasión por el mundo de la interpretación comenzó cuando era una niña, aunque con solo 10 años se adelantó con su carrera como modelo de la mano del diseñador Ángel Yánez. A los 12 comenzó a estudiar teatro y recibió clases de pintura, arcilla y cerámica, ballet, interpretación, música, solfeo, piano y canto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Londoño (@londonotlaura)

De hecho, ella misma fue la encargada de interpretar las canciones que aparecen en la banda sonora de Café con aroma de mujer. Y antes de decantarse definitivamente por su carrera como actriz, decidió estudiar Arquitectura en la Universidad de los Andes. «Cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, no tenía ni idea. Me gustaba el tema del arte, pero también el tema racional y los números. Vengo de una familia muy así, de constructores e ingenieros. Entonces, pensé que la carrera que mezclaba muy bien esas dos cosas era la Arquitectura. Me daba miedo tomar la decisión de hacer actuación, viniendo de una familia tan académica y estudiar algo tan poco tradicional», declaró en una entrevista a ¡Hola!.

Finalmente, su vocación pudo más y acabó participando en diversas series de televisión, tales como La Bruja, El Capo, Comando Élite o La Ley del Corazón. En 2014 estrenó su primera película, Escobar: Paraíso perdido, en la que coincidió con Carlos Bardem y Benicio del Toro, y en 2020 regresaba con El olvido que seremos, una cinta de Fernando Trueba protagonizada por Javier Cámara. Solo un año después, llegaba su fama mundial gracias a su papel en Café con aroma de mujer.

Laura Londoño / Gtres

Sobre la relación con su compañero de reparto, William Levy, Laura Londoño siempre ha dejado claro que, a pesar de que peleaban mucho durante las grabaciones, ella le quiere mucho y son buenos amigos. Y en cuanto a Santiago, su pareja en la realidad y padre de sus dos hijas, la actriz destacó que ambos se conocieron hace una década en el Festival de Cine de Cartagena, cuando los dos tenían pareja. Un año después, volvieron a coincidir pero ya estaban solteros, y ahí fue cuando surgió el amor.

Para estar más involucrada como participante de Masterchef Celebrity, Laura decidió mudarse a Madrid con su marido y sus hijas. Algo que, tras alzarse con el trofeo del programa, declaró que había valido la pena. Su menú de la final estuvo dedicado completamente a sus raíces colombianas, y el mimo que le puso llevó a Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado, a asegurar que su primera receta era «el plato más complejo» que habían probado nunca, lo que le hizo ganar el duelo ante Álvaro Muñoz Escassi.