Lara Dibildos cambia los escándalos de Escassi por la diversión junto a Carlos Maturana

Lara Dibildos está viviendo uno de sus veranos más felices junto a su nueva pareja, Carlos Maturana. Han pasado ya varios meses desde que salió a la luz su historia de amor con el modelo y, desde entonces se han convertido en el tándem perfecto.

Ajena a las polémicas de su ex, Álvaro Muñoz Escassi con Hiba Abouk tras su ruptura sentimental con María José Suárez, la actriz ha puesto tierra de por medio y ha viajado hasta Ibiza, donde se ha dejado ver junto a Maturana.

A bordo de un yate

Este es el primer verano de Lara junto a Carlos y lo están exprimiendo al máximo. Además de degustar la gastronomía local han disfrutado de una divertida y apasionante jornada en alta mar a borde de un yate negro de grandes dimensiones.

En la cubierta, la pareja no ha dudado en posar ante el objetivo de la cámara para inmortalizar el momento. Unas imágenes que luego han publicado en sus redes sociales. No han estado solos en esta escapada, sino junto a un grupo de amigos. Además, también se trasladaron hasta Formentera.

Lara Dibildos y Maturana, juntos. (Foto: Instagram)

Es a través del perfil de Instagram de Lara, donde la hija de Laura Valenzuela donde se ha deshecho de halagos hacia Maturana, confirmando así lo enamorada que está y el buen momento que atraviesan como pareja.

«Entre función y función en Madrid, vacaciones con @maturana68 en un paraíso», escribió el pasado 22 de julio en un post en el que Carlos la cogía en brazos. Dos días después publicó un breve vídeo en el que aparece junto a Carlos. Una breve pieza audiovisual que termina en beso.

«Cuando parece que estamos muy compenetrados y que el vídeo sale bien a la primera, pero la verdad es que antes hay varias intentonas grabando, como el segundo video… y, aún podría colgar alguno más que parecemos patos mareados», dijo Dibildos.

La defensa de Lara Dibildos

Hace tan solo unos días, Lara Dibildos salió en defensa del Álvaro Muñoz Escassi, con quien tiene un hijo en común. A pesar de que tomaron caminos diferentes, ambos mantienen una excelente relación. Tanto que la actriz se ha posicionado del lado del jinete tras conocerse su polémica ruptura con la que fuera Miss España en 1996 y su acercamiento con Hiba Abouk.

Lara Dibildos, en un evento. (Foto: Gtres)

«Lo que puedo decir es que hace casi veinte años que conozco a Álvaro y en cuanto a sus relaciones amorosas no me voy a meter nunca ni tengo mucha idea (…) Lo que sí opino es que para mi es alguien fundamental en mi vida. Me ha demostrado que es un tío muy generoso con su gente y es una persona que está ahí para todo. Eso es lo que me importa», expresó sobre su ex pareja.