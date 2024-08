Pillan a Álvaro Muñoz Escassi en una situación comprometida: "Esto es lo peor que se puede contar"

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del verano. Su separación de María José Suárez le ha situado en el centro de la noticia y su relación con Hiba Abouk no ha ayudado a calmar el interés del público. Sin embargo, este fin de semana ha llamado la atención de la prensa por un asunto comprometido: le han pillado conduciendo en unos términos que han indignado a más de uno.

Frank Blanco, presentador del programa que ha publicado estas imágenes, ha afirmado: «Esto es lo peor que se puede contar de una persona». Según su opinión, lo que haga Escassi es su vida privada no deja de ser una anécdota, pero cree que tendría que ser más responsable con las actitudes que pueden perjudicar a terceros. Todos sus compañeros le han dado la razón y han criticado el atrevimiento del jinete.

Las imágenes de Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Telecinco)

Según han contado en el espacio capitaneado por Frank Blanco, Álvaro Muñoz Escassi descubrió que le estaban persiguiendo, por eso pisó el acelerador y se saltó algunas normas viales. «Todo parece que estaba siendo perseguido por los compañeros de prensa, pero no lo justifica», opina el periodista Omar Suárez. No obstante, otro colaborador le ha quitado la razón: «A mí, por las imágenes, no me da la sensación de que eso sea una persecución».

Escassi podría recibir una multa de 4.600 euros

Verónica Dulanto ha condenado la actitud de Escassi, lanzando una crítica contundente: «El día que tengamos que lamentar que una de estas personas se haya llevado por delante la vida de alguien, ¿entonces ahí qué va a pasar?». El programa Fiesta ha invitado a un experto para analizar en profundidad las imágenes de Álvaro.

«Ha cometido muchas infracciones en solo 15 minutos: ha pisado la isleta, se ha pasado al carril derecho…», explican al respecto. Más adelante han asegurado que podría recibir una multa de 4.600 euros por todo lo que ha hecho. Siguiendo la información de la citada fuente, habría cometido 37 infracciones solo durante el tiempo que dura el vídeo que le han grabado.

Según Fiesta, Escassi ha cometido 27 infracciones leves, 9 graves y una muy grave. Desde el programa han afeado su atrevimiento, dejando claro que no hay nada que justifique este tipo de cosas porque su desenlace puede afectar a terceras personas.

El verano más mediático de Álvaro Muñoz Escassi

Después de tres años de noviazgo y de una infinidad de rumores, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi anunciaron el fin de su amor. La modelo dejó entrever que la relación no había terminado bien y como no podía ser de otra forma la verdad ha acabado saliendo a la luz.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, en Túnez. (Foto: Telecinco)

Álvaro tuvo una cita con Valerí, una mujer transexual que posteriormente se puso en contacto con María José para contarle los secretos más privados del jinete. Al descubrir todo esto, la ex Miss España decidió romper con Escassi. Poco después se descubrió que el jinete ha entablado una conexión especial con Hiba Abouk, quien prefiere no detallar en qué punto se encuentra su historia.

Por si lo anterior fuera poco, este fin se semana se ha escrito un nuevo capítulo. María José Suárez ha empezado a seguir en Instagram al ex marido de Hiba, el futbolista Achraf Hakimi. Para rematar el conflicto, Fiesta ha mostrado unas imágenes de Escassi que han indignado a varios colaboradores.