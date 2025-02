Terelu Campos pone freno a las críticas por su nuevo trabajo como actriz

Este arranque de 2025 está siendo de lo más especial para Terelu Campos. Además de estrenarse como abuela, debutará como actriz en el teatro. La hija de la desaparecida María Teresa Campos tiene un papel protagonista en la obra que lleva como título Santa Lola, espectáculo producido por su amiga, Lara Dibildos, que se estrenará el 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid. La hermana de Carmen Borrego interpretará a una difunta en esta comedia que compartirá con el actor César Lucendo.

Este 20 de febrero ha tenido lugar el estreno y, como no podía ser de otra forma, Terelu Campos ha estado presente. Además de posar en el photocall habilitado con un cartel del show, la comunicadora se ha pronunciado sobre el tema del intrusismo laboral, dado que ella no ejerce de actriz de manera profesional.

Terelu Campos posando muy sonriente. (Foto: Gtres)

Bajo su punto de vista no hay intrusismo. Al mismo tiempo ha indicado que ella no está molesta porque está acostumbrada a las críticas. También ha comentado que ella no llamaría «intruso» a alguien que presentase. De esta manera, Terelu Campos da portazo a las críticas por su nuevo trabajo sobre las tablas.

César Lucendo, Terelu Campos y Lara Dibildos posando ante los medios. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Terelu ha confesado en Vamos a ver que está nerviosa por el estreno de la obra. «No duermo por las noches (…) Me da más miedo no decir algo que decir cualquier tontería. La inconsciencia me ha llevado a hacer esto. No me dio tiempo a reaccionar y de repente me vi leyendo el libreto», ha reconocido.

Alejandra Rubio paseando por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Quien también se ha pronunciado sobre este asunto ha sido su hija, Alejandra Rubio. La colaboradora de televisión comentó en la inmediaciones de su domicilio que su madre ha ya hecho «más cosas». «No es la primera vez. Ella ha hecho Paquita Salas y ha realizado algunos monólogos», recalcó. Después, Alejandra confesó ante las cámaras que ella había incitado mucho a su madre para que aceptara este trabajo.

Al ser preguntada por los reporteros sobre el intrusismo laboral en el mundo de la interpretación, Alejandra Rubio respondió tajantemente. «Yo soy actriz. Tengo la carrera por mucho que digan que no. He hecho el Regular y lo terminé gracias a Dios», dijo, haciendo referencia a su formación. Sin embargo, al lanzarle la pregunta sobre si a su madre le afectaría este asunto al no ser actriz profesional expresó que «pasa de todo. Está muy centrada en lo que tiene que estar», señaló Alejandra.

Al margen de lo profesional, madre e hija atraviesan un dulce momento desde que Alejandra Rubio dio a luz a su primer hijo en común con Carlo Costanzia el pasado mes de diciembre.