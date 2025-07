En los 2000, Josep Lobató fue uno de los rostros más conocidos de la televisión. El comunicador -que ha reaparecido tras diez años sin voz- se ganó, sin duda, la confianza y la atención de la audiencia debido a su paso por Mediaset España -aunque anteriormente se formó otros medios regionales o locales-. En la cadena de Fuencarral estuvo al frente de El sexómetro, junto a Nuria Roca, y de Money Money. Posteriormente, pasó a la televisión pública, donde presentó ¡Quiero Bailar!, un formato parecido al de Fama ¡A bailar! o Sábado Sensacional, el último con Televisión Española. De hecho, tal fue su éxito que en el 2008 ganó un Premio Ondas a Mejor Programa de radio.

Sin duda alguna, el de Esplugues de Llobregat estaba destinado a acompañar a los españoles a través de la pequeña pantalla hasta que sufrió un revés de salud. El polifacético comunicador fue diagnosticado de una enfermedad neurológica que le afectaba al hablar y a su voz, su principal herramienta de trabajo. De esta manera, tras una consolidada carrera en los medios, tuvo que empezar de cero y luchar por recuperarse.

No fue hasta 2015 cuando salió a la luz que Lobató tenía una enfermedad rara: Daño Cerebral Adquirido. Una lesión que le apartó por completo de su puesto de trabajo ya que solo podía pronunciar onomatopeyas. Tras ello, el comunicador concedió una reveladora entrevista en Lecturas, donde contó su duro testimonio. Además, no la hizo sola, si no que estuvo acompañado por Ariadna Boada, su neuróloga. «Ya he aceptado mi situación y sé que nada volverá a ser igual, pero al principio fue todo muy duro. Fue un shock. Antes no reconocía ninguna palabra y ahora sí». Además, quiso mandar un mensaje de resiliencia y expresó que «había aceptado su nueva vida»: «Espero que contando mi historia pueda inspirar y ayudar a alguien, un ejemplo de que las personas con DCA pueden hacer una vida normal con mucha perseverancia».

El proceso de recuperación

En el medio citado, el comunicador también se sinceró sobre el proceso de recuperación. Tras el diagnóstico, el presentador hizo las maletas para regresar a Barcelona -para estar cerca de los suyos y para recibir el tratamiento- tras varios años de trayectoria en Madrid. Fue en la ciudad condal donde comenzó un proceso de rehabilitación en TraCe, una asociación especializada cuyo fin es que sus pacientes recuperen, todo lo que puedan, el habla. Además, Lobató comenzó a ir al gimnasio, que le sirvió para recuperar la zona afectada de ese hemisferio cerebral.

Durante todos estos años, y aunque haya ‘desaparecido’ de televisión, Lobatón nunca ha estado inactivo en redes sociales, donde ha dado cuenta de sus planes con sus amigos y familia. De hecho, su entorno ha sido el pilar fundamental para no perder su alegría y sus ganas de vivir, ya que un rasgo que le define es su vitalidad. De hecho, en ninguna de sus publicaciones pierde la sonrisa.