Josep Lobató (46) fue uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país a principios de la década de los 2000. Especialmente, de los inicios de Cuatro, el canal de televisión en abierto operado por Mediaset España, donde presentó Money Money y El sexómetro junto a Nuria Roca (51); y de TVE, donde estuvo a los mandos del programa ¡Quiero Bailar!, un formato similar al de Fama ¡A bailar! en el que participaron dieciséis jóvenes de entre 17 y 31 años. Asimismo, se dedicó durante un largo periodo de tiempo a la radio, en programas como Ponte a Prueba, ganador del Premio Ondas a Mejor programa de radio en 2008.

Sin embargo, una extraña enfermedad desmielinizante que afectó a su sistema nervioso y, posteriormente, también a su capacidad para comunicarse con normalidad, empañó su carrera profesional: Daño Cerebral Adquirido (DCA), una lesión repentina en el cerebro que se caracteriza, en palabras de los médicos profesionales en esta área, «por su aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan anomalías en la percepción y en la comunicación, así como alteraciones físicas, cognitivas y emocionales».

Josep Lobato en un photocall / Gtres

Precisamente sobre ésta habló en exclusiva para la revista Lecturas, junto a Ariadna Boada, su neuróloga de la Asociación Catalana de Traumáticos Craneoencefálicos y Daño Cerebral (TraCE), hace escasos días. «Ya he aceptado mi situación y sé que nada volverá a ser igual, pero al principio fue todo muy duro. Fue un shock», comenzó diciendo. «Antes no reconocía ninguna palabra y ahora sí», añadió.

Lobató contó que si bien «antes no reconocía ninguna palabra» ahora sí lo hace. Asimismo, explicó «ahora también salgo de fiesta, escucho música y me lo paso bien», eso sí, sin probar una gota de alcohol y sin intención alguna de conocer a nadie con quien tener ningún tipo de relación amorosa porque «tiene miedo». «Ahora estoy centrado en mí mismo. He aceptado cómo es mi vida ahora y ya está».

Con sus palabras, Lobató pretende ser un ejemplo de superioridad y positivismo, a la vez que un reclamo para impulsar la investigación dedicada a su enfermedad, la cual afecta a una pequeña cantidad de personas en todo el mundo. «Espero que contando mi historia pueda inspirar y ayudar a alguien, un ejemplo de que las personas con DCA pueden hacer una vida normal con mucha perseverancia». «Él es muy trabajador y tenaz. Todo un ejemplo de que las personas con DCA pueden hacer una vida normal con lucha perseverancia», dice por su parte Ariadna.

Su última aparición pública