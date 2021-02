Ni la propia Nuria Roca imaginaba una semana atrás que estaba a punto de asumir uno de sus grandes retos profesionales: presentar ‘El Hormiguero’. El positivo por COVID-19 de Pablo Motos le abría las puertas a la colaboradora para coger las riendas del programa. Una oportunidad tan inesperada como sorprendente ya que se trataba de la primera vez que el valenciano no acudía a trabajar en los casi quince años de historia que tiene el espacio de Atresmedia. Lo que en un primer momento se entendía como una suplencia puntual de lunes y martes ha acabado por alargarse al menos dos semanas más. Mientras Motos se recupera en su domicilio, haciendo conexiones con el programa, su paisana es y será quien domestique a Trancas y Barrancas.

Roca se ha convertido por méritos propios en una de las protagonistas de la semana. La atención está puesta sobre ella y es que no todos los días se goza de la oportunidad de dirigir uno de los programas con mayor audiencia del prime time. En sus primeros días ha dejado varios detalles. El primero es que está perfectamente capacitada para llevar a cabo tan ambiciosa tarea, dada su amplísima experiencia en televisión y también como colaboradora habitual del programa.

Más atención requiere el segundo punto de interés en torno a Nuria Roca. La presentadora ha sabido mimetizarse con ‘El Hormiguero’ con una inteligencia muy sutil. ¿Cómo lo ha hecho? ‘Convirtiéndose’ en Pablo Motos. Algo que ha sido posible adaptando su propio estilo al del presentador de cabecera. Nuria ha dejado atrás esos estilismos tan coloridos y llamativos para sustituirlos por un uniforme mucho más clásico: camisa blanca y pantalón de vestir negro de corte masculino. Una manera perfecta de seguir la senda de Motos, que suele vestirse para presentar con camisa de idéntico color y vaqueros.

Se trata de un patrón de estilo que ha repetido los tres días que ha presentado el programa. Para su apuesta ha elegido a una firma española. La camisa blanca es de la marca gallega Cossy, fundada y dirigida por Virginia Pozo. Esta pieza con lazada al cuello, manga larga y puños rematados con botones se puede encontrar en la web oficial de Cossy a un precio de 75 euros. Se podría decir que Nuria ha apostado sobre seguro ya que esta es una prenda tremendamente versátil e indispensable en cualquier armario que se preste.

Nuria Roca: «Lo estoy disfrutando como una enana»

Look fue uno de los primeros medios de comunicación que consiguió hablar con ella tan solo unas horas después de debutar como presentadora de ‘El Hormiguero’. Nos contó que estaba tan nerviosa antes de empezar que «casi se me sale una teta», pero asegura que «lo he disfrutado como una enana». Hablaba en pasado ya que tenía constancia por entonces de que esa misma noche y otras tantas más iba a volver a sentarse en la silla de Motos.

Sencilla, humilde y con el trabajo por bandera, Nuria Roca está sabiendo aprovechar su oportunidad tras una amplia trayectoria: «Llevo 25 años haciendo programas. He hecho de todo: informativos, realities, concursos, programas musicales, y estar además arropada por ese equipo es maravilloso». Eso sí, el compañerismo es otra de sus virtudes: «Yo quiero que lo haga él, pero si hay que estar, estamos todos».