Rodearse de un buen equipo siempre es bien y eso es algo que saben en ‘El Hormiguero’ que, por primera vez en sus 15 años de emisión, han tenido que sustituir a Pablo Motos. Todo porque el presentador valenciano causaba baja el lunes tras saber que había estado en contacto con un positivo. Noticia que le llegaba en plena reunión previa a la emisión del programa. Con una hora y media de margen la maquinaria se puso en marcha y quién mejor para sustituirle que otra comunicadora de pro como es Nuria Roca. Todo fácil: la valenciana es colaboradora habitual, amiga personal de Pablo y conocedora a la perfección del equipo y la dinámica del formato. ¿Qué podía salir mal?.

La redes se volcaron con ella, sus compañeros no fueron menos y la valenciana, con más de dos décadas de experiencia a su espalda, dejó el pabellón bien alto. Y eso que el corazón le iba a tal velocidad que, como ella misma dijo, «casi se me sale una teta» antes de salir a escena. ¿Nervios? «No, pero sí la responsabilidad de que es el programa de Pablo, es ‘El Hormiguero’, son 15 años sin haber faltado una sola noche, pero lo disfruté como una enana», cuenta Nuria Roca en exclusiva para LOOK.

«Llevo 25 años haciendo programas. He hecho de todo: informativos, realities, concursos, programas musicales, y estar además arropada por ese equipo es maravilloso», confiesa la valenciana feliz y con la simpatía que le caracteriza. Están a la espera de los resultados de la PCR que se le realizó el mismo lunes a Pablo Motos nada más saber lo ocurrido y la colaboradora del programa lo tiene claro: «Yo quiero que lo haga él, pero si hay que estar, estamos todos». De momento lo que sí está confirmado es que será Susanna Griso la invitada estrella de esta noche. Quién presentará, al menos de momento, sigue siendo una incógnita.

La ausencia de Pablo ha sido totalmente imprevista. Desde que se decretó el estado de alarma, ‘El Hormiguero’ ha sido uno de los programas de televisión que ha impuesto unas escrupulosas medidas de seguridad, velando por la salud de todos y cada uno de sus miembros. «No sucede en todos los sitios», admite Nuria. «Hay que agradecerle a la productora 7 Y Acción que se preocupe tanto de todos y cada uno de los trabajadores. Pero para eso hay que hacer una fuerte inversión». «Desde la primera semana de la pandemia no hemos dejado de hacernos test, y esas medidas deberían de hacerse en todos los sitios». Así ha sido. Durante el estado de alarma solo trabajó de manera presencial un 40% de la plantilla mientras que el resto lo hizo por medio del teletrabajo, la distancia de seguridad es una medida más que visible en cada una de sus emisiones, y además se ha reducido considerablemente la presencia de público en el plató.

Lleva 3 años en ‘El Hormiguero’, pero su experiencia con Pablo Motos se remonta a su etapa radiofónica en M-80 cuando el valenciano dirigía y presentaba ‘No somos nadie’ y Nuria era la responsable de la sección ‘El consultorio sexymental’. Cinco años en los que amenizaban las mañana de los oyentes y donde forjaron una relación que ha vuelto a unir en televisión. Y esta temporada con nuevos fichajes como ha sido el de Tamara Falcó, con quien comparte mesa de actualidad, completando la terna Juan del Val y Cristina Pardo. Personalidades muy diferentes, pero que han conseguido de este apartado, uno de los más vistos.

«Tamara aporta muchísimo. Es frescura, aporta su experiencia y tiene su propio mundo. Es una caja de sorpresas», confiesa Nuria sobre su nueva compañera. Y no duda en admitir que «ella sabe generar muy bien expectación y creo que todos aportamos mucho a esa mesa. Hemos conseguido crear un clima fantástico». Y tanto. Porque cada uno de ellos aporta su toque opinando sobre lo que ocurre en la política, la sanidad y también en el mundo del cuore.

Mientras se conocen los resultados de la PCR de Pablo Motos y las redes siguen aplaudiendo el buen hacer de Nuria Roca frente a la cámara en ‘El Hormiguero’, la polifacética comunicadora y también actriz -está a punto de estrenar ‘La Gran Depresión’ junto a Antonia San Juan-, espera poder tener en el plató de ‘El Hormiguero’ al mismísimo Woody Allen. «Sería el top, porque claro hay muy poca gente que no haya estado ya en el programa».