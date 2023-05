Hoy, 27 de mayo, se celebra en España el Día Nacional del Celíaco. Una enfermedad a la que, poco a poco, se está dando más visibilidad pero que no era muy conocida (ni hablada) hace unos años. La enfermedad celiaca lo que hace es dañar el intestino delgado y alterar la absorción de vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. A día de hoy, la causa de esta intolerancia es desconocida, pero puede derivar de una susceptibilidad genética a la intolerancia, de agentes ambientales (virus o infección) o ir asociada a otras enfermedades autoinmunes. En resumen: los pacientes con este enfermedad no toleran el gluten y, por tanto, no pueden tomar alimentos que contengan trigo, avena, cebada o centeno.

El diagnóstico de esta enfermedad es complicado, pero con las pruebas médicas pertinentes se puede llegar a él y poner remedio para hacer una vida normal. Y, aunque no se ha hablado mucho del tema, lo cierto es que son varios los famosos que lo sufren.

Patricia Conde

La presentadora es una de las personas que sufren esta intolerancia en nuestro país, y que quiso darle visibilidad a través de las redes sociales. «Me diagnosticaron hace 20 años y creedme que hubo un antes y un después bastante importante al eliminar el gluten por completo de mi dieta. No sólo me afectaba a nivel digestivo, sino dermatológico y psicológico», explicó a sus seguidores. Según ella misma explicó, cuando le daba a su cuerpo algo que reconocía como veneno, actuaba mal: «Los episodios «físicos» (vamos a llamarlo así) no eran todos los días, era como si mi cuerpo tuviera una especie de almacenamiento». Pero su sentido del humor y sus ganas de descubrir qué le pasaba le hicieron llevar este cambio de vida de la mejor manera: «Siendo una niña les dije a mis padres que no se preocupasen, que transformaría lo que me pasaba en algo positivo y que cada vez habría más gente como yo, mil propuestas gastronómicas y comida gluten Free en absolutamente todos los supermercados». A día de hoy, Conde colabora con marcas de alimentación sin gluten como Schär, que le han facilitado la vida al 200%.

Aitana

La ex concursante de Operación Triunfo sacó una colaboración con McDonald’s con la que arrasó. Su menú CBO fue uno de los más vendidos de España, pero poco después descubrió que era intolerante al gluten. «Cuando yo acepté esta colaboración fue hace bastante. A mediados del año, antes del verano, me han diagnosticado que soy celiaca. Bueno, intolerante al gluten. Ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña hecha. La realidad es que yo durante toda la vida me he pedido esto. Ahora me tengo que pedir la hamburguesa sin gluten, que también la tiene. No tiene sentido repetirlo porque yo toda mi vida me he pedido la CBO. Ese es el que yo siento como mi menú», explicó ante sus seguidores. A partir de entonces, lleva una dieta muy estricta en la que el gluten no entra en sus planes.

Anna Padilla

Entre los personajes públicos celíacos que han dado voz a la enfermedad celiaca se encuentra la hija de Paz Padilla. La joven, a sus 26 años, ha explicado en más de una ocasión que no es celíaca, pero sí intolerante al gluten, motivo por el que utiliza su cuenta de Instagram para compartir restaurantes que tengan opciones para las personas que estén en su misma situación. «Sabéis que yo no tomo gluten. No soy celíaca pero no lo tomo porque después de dejarlo es lo que mejor me ha venido. Ahora no estoy tan mal como antes. Repito, no soy celíaca pero no lo tomo porque me sienta mejor si no lo hago», tuvo que aclarar a los haters.

Otros rostros conocidos que han hablado de la enfermedad y que están diagnosticados como celíacos son Miguel Bosé (intolerante al huevo, la lactosa y el gluten), Pablo Motos, María Valverde o Amaia Salamanca.