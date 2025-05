Tom Cruise se deshace en halagos hacia Ana de Armas mientras ella reacciona a las críticas

El tipo de relación que mantienen Tom Cruise y Ana de Armas no deja de acaparar titulares. Son varias las imágenes que han trascendido de los dos actores pasando tiempo juntos y disfrutando de diferentes planes, pero, hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, a pesar de que sus movimientos no pasan desapercibidos. Fue hace tan solo dos semanas cuando fueron vistos por última vez como invitados a la celebración del 50º cumpleaños de David Beckham, algo que volvió a avivar el revuelo mediático. Ahora, el intérprete ha hecho unas declaraciones que han alimentado aún más las especulaciones sobre un posible romance. Y es que se ha deshecho en halagos públicamente hacia la protagonista de El Internado.

«Ana tiene mucho talento, es una gran actriz dramática y cómica. Tiene una habilidad tremenda, aprende rápido», comenzaba a decir en una de las entrevistas que ha concedido con motivo de la promoción de la nueva entrega de Misión Imposible, uno de sus últimos trabajos. «Su habilidad es increíble. Es una actriz que tiene dotes dramáticas, cómicas…Tiene mucho, mucho talento», opinaba. Añadía que, además, ya había tenido el placer de ver la nueva película de Ana que llegará a los cines el próximo 6 de junio: el spin-off del universo John Wick, un trabajo que, una vez más, ha vuelto a calificar de excelente. «La ves en Ballerina y miras a Keanu Reeves y a ella juntos… Simplemente es una gran actriz», expresaba.

Tom Cruise en la premier de la última película de ‘Misión Imposible’. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones, recogidas por Extra, no han pasado desapercibidas. Pero lo cierto es que no han sido las únicas. Y es que Ana también ha mencionado por primera vez a Tom en público. Aunque en su caso no se ha detenido tanto en valorar su trayectoria profesional, sí que ha reconocido que «está muy emocionada» por tener proyectos con grandes rostros del séptimo arte, entre los que se encuentran Tom Cruise, Doug Liman o Christopher McQuarrie.

Ana de Armas reacciona a las críticas

Al mismo tiempo que ambos se han referido al otro públicamente, Ana de Armas ha protagonizado la portada del número de junio de la revista ELLE España. En la entrevista que ha concedido, habla como nunca del momento en el que se encuentra, así como también ha desvelado cómo enfoca su carrera profesional y de qué manera hace frente a las críticas. Y es que, a pesar del ruido que siempre acompaña su nombre, Ana ha confesado que ha aprendido a filtrar los comentarios negativos y a proteger con celo su intimidad.

Ana de Armas en París. (Foto: Gtres)

«Se nos ha ido de las manos criticar y dar opiniones de manera dañina y tóxica […] Me han dañado a veces, pero he entendido que lo hacen cuando dejas que lleguen a ti. Si eres capaz de mantenerlas al margen, de usarlas correctamente (porque las críticas te pueden afectar para bien o para mal), puedes aprender muchísimo, crecer, descubrir aspectos de los que no te habías dado cuenta», sentenciaba.