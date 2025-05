Ana de Armas, pura fantasía en plata: así fue su imponente entrada en el estreno de ‘Ballerina’

La noche del jueves 22 de mayo, Londres volvió a vestirse de gala, y no por cualquier motivo. La capital británica acogió el esperado estreno de From the World of John Wick: Ballerina, el nuevo capítulo del universo creado por Chad Stahelski, y todos los focos apuntaron a una sola persona: Ana de Armas. La actriz, que da vida a la implacable protagonista de esta cinta de acción, no sólo acaparó titulares por su presencia en pantalla, sino también por su deslumbrante aparición en la alfombra roja.

Acompañada por el siempre enigmático y querido Keanu Reeves, quien retoma su icónico papel como John Wick en esta entrega, Ana posó ante las cámaras con una naturalidad y elegancia que confirmaron por qué es una de las figuras más potentes del cine actual. Ambos se mostraron muy sonrientes y relajados ante los medios congregados a las puertas del evento, irradiando complicidad y profesionalidad. Una dupla de alto calibre que elevó las expectativas ya altísimas del filme.

Ana de Armas y Keanu Reeves en un estreno. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Ana de Armas eligió un vestido que no pasó desapercibido. Se trataba de una espectacular creación de corte sirena, con un tejido metalizado que imitaba delicadamente el efecto de escamas, aportando un guiño casi cinematográfico al universo de acción y estética oscura de la saga. El vestido abrazaba su figura con precisión milimétrica, con un escote corazón acompañado de finos tirantes-joya que aportaban un aire etéreo y sofisticado, sin caer en excesos.

La silueta del vestido, sumamente favorecedora, estaba pensada para deslumbrar con cada movimiento. Las texturas del tejido, en una paleta que oscilaba entre el dorado viejo y el plata envejecida, captaban la luz con un brillo suave, perfecto para el tono nocturno y elegante del evento. La actriz completó el look con una melena suelta de ondas suaves, labios en un tono borgoña profundo y una pulsera delicada en la muñeca. Un estilismo que combinaba fuerza, elegancia y modernidad: exactamente como su personaje en la película.