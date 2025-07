Ana de Armas y Tom Cruise, pillados de la mano tras meses de rumores de romance

Ana de Armas y Tom Cruise ya no se esconden. Después de varios meses donde los rumores sobre la posible existencia de una relación sentimental entre ellos no han cesado, la pareja de actores ha decidido pasear por las calles de Woodstock, una pequeña localidad del Estado de Vermont, dados de la mano. Ha sido un medio estadounidense el encargado de sacar a la luz estas imágenes en las que, por primera vez, ambos aparecen mostrándose gestos de afecto en público. Una escena que, para muchos, ha sido la definitiva para confirmar que hay algo más que una amistad entre ellos.

Según lo publicado, el protagonista de Misión imposible y la intérprete de El Internado caminaron por un conocido parque de la zona para más tarde ir de compras y hacer una pequeña parada para tomar un helado. Todo esto dados de la mano y olvidándose de que, en algún momento, podrían ser captados por las cámaras.

Tom Cruise and Ana de Armas appear to FINALLY be confirming their rumored romance 💕 DETAILS: https://t.co/bVrYMGyTMp pic.twitter.com/VFCd50z01E — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Para la ocasión, ambos optaron por dos looks relajados y deportivos. Mientras que Cruise lucía una gorra azul marino con una camiseta de manga corta del mismo tono acompañada de unos vaqueros oscuros y unas zapatillas, Ana escogió una camiseta blanca, unos pantalones negros y unas zapatillas a juego. Además, terminó su look con el pelo recogido en una coleta alta.

TMZ, el tabloide encargado de sacar a la luz estas fotografías que no han tardado en dar la vuelta a la red, asegura que el día antes de este románico paseo, concretamente el viernes 25 de julio, Ana y Tom acudieron juntos al concierto de la banda Oasis en Londres. Después, volaron directamente a Vermont, donde han protagonizado estas inesperadas imágenes.

Ana de Armas y Tom Cruise. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que no es la primera vez que se les ve juntos en la vía pública, aunque lo cierto es que, hasta ahora, no habían demostrado ninguna muestra de cariño. El 14 de febrero fue Daily Mail quien hizo saltar todas las alarmas tras pillarles cenando juntos por San Valentín en SoHo, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad londinense. Aunque en un primer momento se hablaba de trabajo o incluso de una colaboración conjunta, lo cierto es que sus posteriores apariciones no han hecho más que incrementar los rumores. De hecho, sin ir más lejos, hace tan sólo unas semanas, la revista ¡Hola! mostraba un reportaje de los dos actores recorriendo la costa de Menorca a bordo de un yate.

Las imágenes definitivas de Ana de Armas y Tom Cruise, navegando juntos en Menorcahttps://t.co/wKzemURdZs — Revista ¡HOLA! (@hola) July 16, 2025

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado que sean pareja pero lo cierto es que sus últimos movimientos dejan más que claro que las especulaciones que llevan surgiendo desde el pasado mes de febrero son una realidad.