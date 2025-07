La mansión de 7 millones de euros donde Ana de Armas puede refugiarse con Tom Cruise

Desde hace unos meses no se habla de otra cosa. ¿Por qué Ana de Armas y Tom Cruise pasan tanto tiempo juntos? El entorno asegura que entre ellos no hay ninguna relación sentimental, pero los hechos invitan a pensar lo contrario: paseos por Londres, citas románticas, fiestas privadas… ¿Qué será lo próximo? Lo que está claro es que la actriz no está dispuesta a responder a preguntas relacionadas con su vida privada (al menos no aquí, en España, pues en Estados Unidos comparte más cosas con la prensa). Por eso, hasta que se rebaje el interés del público, podrá refugiarse junto a Cruise en su fantástica mansión de 7 millones de euros.

Ana de Armas se ha convertido en una estrella internacional, tanto por las películas que ha hecho en Hollywood como por su trayectoria sentimental. Su historia de amor con Ben Affleck le posicionó en el centro de la noticia. Durante su relación, la pareja vivió en Pacific Palisades, en una mansión de 20 millones de dólares que pertenece al actor.

Ana de Armas y Ben Affleck paseando por Los Ángeles. (Foto: Gtres)

La protagonista de Blonde contó en una entrevista que la vida en Los Ángeles le resultaba demasiado cargante. Se sentía vigilada, no podía pasear por la calle ni hacer cosas cotidianas como realizar comprar o ver una película en el cine. Esa es la razón por la que se mudó de allí cuando rompió con Ben. Eso sí, no eligió un destino precisamente tranquilo. Se marchó a Nueva York.

Ana se compró un dúplex en el lujoso barrio de SoHo. Tenía 700 metro cuadrados, techos altos y un toque industrial que cuadra perfectamente con su estilo. No obstante, la artista era incapaz de encontrar su sitio, así que decidió hacer las maletas y mudarse a Vermont, Nueva Inglaterra.

Una mansión de 7 millones de euros

Ana de Armas en un estreno. (Foto: Gtres)

Ana de Armas declaró en 2022 que Los Ángeles «es una ciudad que te mantiene ansiosa». Según la experiencia que vivió, es muy complicado sentirse cómo allí porque «siempre sientes que te falta algo». Esa es una de las razones por las que fijó su residencia en Nueva York, pero cuando ya tenía todo montado se dio cuenta de que necesitaba aire puro. Fue así como llegó a Vermont.

La mansión de Ana de Armas tiene un valor de 7 millones de euros, tanto por su tamaño como por sus calidades, servicios y ubicación. Tal y como informa la revista ¡Hello!, la casa cuenta con seis dormitorios, ocho cuartos de baño, una piscina, una biblioteca, un despacho, un gimnasio y lo mejor: unas increíbles vistas a la montaña.

La actriz, que saltó a la fama en España gracias a su papel en El Internado, vive rodeada de naturaleza, alejada de los paparazzi que tanto le incomodan. En Estados Unidos sí ha dado declaraciones hablando de su admiración hacia Tom Cruise, pero aquí en España opta por guardar silencio y cada vez hay más preguntas encima de la mesa.