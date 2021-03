La emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha revolucionado las redes sociales, la opinión de colaboradores y los pasillos de Mediaset. Tras la primera entrega la noche del domingo al lunes, ‘El programa de Ana Rosa’ ha analizado el relato y la repercusión del mismo tanto en la mesa de actualidad, donde se han hecho eco de las opiniones de los políticos, y más tarde en el corrillo del corazón. Mientras que para Joaquín Prat este documental es «terapia», para otros es «una venganza» de Rocío Carrasco hacia Antonio David Flores.

Pero en lo que han coincidido todos los colaboradores del programa es que «cada uno ha vivido las circunstancias de una manera diferente» y también ha sido unánime el no dirigirse al malagueño como un «maltratador» porque, como ha explicado Antonio Rossi «no se le ha juzgado como tal».

Ana Rosa Quintana desconoce lo ocurrido entre la expareja. No tiene contacto estrecho con ellos, pero a la hora de valorar lo que se ha visto se ha basado en otras situaciones que ha vivido con gente cercana: «Estas situaciones se dan muchas veces, una pareja se divorcia y cuando hablas con uno y con otro, sus vivencias son radicalmente opuestas». «Ella lo vive así, no sé cómo se lo habrá tomado su hija, pero viendo su estado emocional se entiende que es complicado porque hasta ahora no ha tenido la fuerza para contarlo», ha reconocido.

«Cuando ves a alguien con ese grado de dolor es imposible no empatizar», ha dicho Joaquín Prat, que también se ha mostrado crítico con las palabras de Rocío Carrasco con las que ha afirmado que los medios de comunicación han contribuido a «la gran mentira del corazón» como así han calificado lo ocurrido en estos 20 años, en ‘Sálvame’. «Es una historia que se ha visto en los tribunales y no teníamos su versión».

«Lo que no entendíamos y seguimos sin entender es que no tenga relación con sus hijos, sobre todo después de ver a la niña en ‘Supervivientes’», ha dicho Ana Rosa. «Es lo único que hemos cuestionado, por qué esa madre no tenía relación con sus hijos», ha apoyado Joaquín. Presentadores y colaboradores -Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez, Beatriz Cortázar y Alessandro Lequio- han coincidido también en que están a la expectativa de la respuesta de Rocío Flores.

La custodia

La propia Rocío Carrasco hace hincapié en el hecho de que se le haya cuestionado tanto por cómo ha sido en su papel de madre, y en la mesa se ha hablado sobre la custodia compartida que mantenía con Antonio David cuando los problemas con su hija comienzan a agravarse. «Ella cede voluntariamente la custodia», ha recordado Antonio Rossi. «Si ella considera que los niños están influenciados por su padre, no se entiende esa custodia compartida», ha opinado Marisa. Según el periodista sevillano, cree que Rocío «va a contar que ante la separación tan complicada y esa presión que cuenta que vivía por parte de Antonio David, va a contar que cediéndole la custodia se iba a relajar el asunto».

«No se puede culpabilizar a la niña»

«No hay nada que explique que te haga no hablar con tus hijos durante tantos años. Ella denuncia que se lo han arrebatado», ha asegurado la presentadora. «Rocío Carrasco no ha estado muy bien asesorada, ha intentado todo judicialmente y ha mantenido vivo ese odio; se han hecho mucho daños los dos y las víctimas son los niños». Y ha añadido que «no se puede culpabilizar a la niña porque es una víctima».

La reacción de Antonio David

Desde el programa han confirmado que Antonio David Flores cogió anoche un tren con destino a Madrid y no precisamente para estar hoy en su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, si no al parecer, para tener una reunión con sus abogados. Ayer, horas antes de la emisión del programa toda la familia se reunió en una comida de despedida a Olga Moreno, que en breve pone rumbo a Honduras para concursar en ‘Supervivientes 2021’.

Antonio Rossi ha hablado con el colaborador de ‘Sálvame’ y ha admitido que «está muy tranquilo. Se agarra a la única realidad que hay y es que su ex le denunció por violencia de género en el 2017 y hay un sobreseimiento de esa causa». «Va a ir contra todo aquel que le señale como un maltratador. Mantiene su verdad y dice que ya se puso nervioso cuando se tuvo que sentar delante de un juez por esto».

Ana Rosa ha preguntado si seguirá Antonio David en ‘Sálvame’ en vista de todo lo que se dijo ayer y de las reacciones que ha habido. «La presunción de inocencia existe y no se puede decir ‘no vamos a traer a un maltratador a un plató’ porque no es un maltratador», ha dicho rotundo Antonio Rossi.