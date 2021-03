Ese viernes Isa Pantoja ha asistido a ‘El programa de Ana Rosa’, tal y como viene siendo habitual, pues lleva colaborando para el formato varios años. Uno de los temas que se han tratado a lo largo de la mañana ha sido sobre el documental que se está emitiendo en Telecinco cada domingo, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Un tema que está de actualidad y que ha provocado una gran cantidad de opiniones. La hija de Isabel Pantoja ha querido dar su punto de vista en relación a todo este entramado y ha declarado en directo que entiende ciertas partes del testimonio de Rocío Carrasco.

“Cuando ella -Rocío- cuenta que ha descubierto supuestas infidelidades por parte de Antonio David y confiesa que no quiere volver a casa por no reconocer su error, me recuerda mucho a mí en ese sentido”, ha comenzado diciendo Isa. “Nos pasa a muchas personas lo de no reconocer que no tenemos razón. Hay que vivirlo en primera persona para entenderlo. Además, uno se tiene que dar cuenta solo. Por esa parte, me he sentido identificada”, ha explicado la hermana de Kiko Rivera. “Hay que entender lo que ha vivido porque al final han sido cinco años de matrimonio y han estado bajo mucha presión mediática sobre todo, porque eran muy jóvenes… el primer amor, entonces es algo que cualquier adolescente ha podido vivir”, ha añadido la colaboradora sobre el prematuro enlace de Rocío y David. Es necesario recordar que la influencer tuvo a su primer hijo con Alberto Isla cuando tenía dieciocho años.

Por otro lado, la cuñada de Irene Rosales, también ha respaldado la actitud que está teniendo Antonio David frente a los medios al no querer hacer ningún tipo de comentario sobre lo que está sucediendo con su exmujer. “Creo que hace bien en no querer pronunciarse y no hacer declaraciones públicas porque eso le podría llevar a tener otro tipo de consecuencias. Entonces, lo mejor que puede hacer es dejarse asesorar por su abogado y esperar a que termine el documental para ver qué acciones debe tomar”, ha dicho Isa Pantoja.

Quien también está en primera línea mediática es Rocío Flores, que tan solo se pronunció a través de sus redes sociales horas después de emitirse los dos primeros episodios de la docuserie de su madre. “Ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo lo que yo escuché y viví anoche intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó. Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco el porqué no me he pronunciado”, expresó molesta. Sin embargo, no ha vuelto ha dar a conocer su opinión y ha optado por el más absoluto silencio.

La hija de la tonadillera ha expresado que la nieta de ‘la más grande’ lo tiene complicado en el caso de que tenga que ir a defender a Olga Moreno al plató de ‘Supervivientes’ -pues la mujer de Antonio David es uno de los fichajes estrella del reality más extremo de la televisión-. En un principio iba a ser el ex guardia civil, pero tras la emisión del testimonio de Rocío Carrasco fue despedido el pasado lunes de todos los programas del grupo audiovisual que formen parte de Mediaset. “Como estamos en un punto que hay que coger todo con pinzas, que vaya a defender a Olga… la van a criticar un montón haga lo que haga…”, ha sentenciado Isa Pantoja.