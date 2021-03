Ha pasado un mes desde que Irene Rosales diera un rapapolvo en directo a Anabel Pantoja, tras la última defensa que esta había hecho de su tía en ‘Sálvame’, en referencia a los problemas de adicción de Kiko Rivera. La colaboradora de ‘Viva la vida’ no pudo más y estalló: «El único momento en que mi suegra nos ayudó fue la semana que nos fuimos a El Rocío. Después solo estábamos nosotros mismos y mis compadres. A día de hoy seguimos sufriéndolo porque esto no es una cosa que acabe de la noche a la mañana», se quejaba.

Irene estaba muy molesta con lo que Anabel había dicho minutos antes, al afirmar que la tonadillera no era conocedora del problema de su hijo hasta que su nuera se lo contó. «Ella habrá actuado mal en muchas cosas pero, ¿vosotros pensáis que mi tía va a querer que su hijo acabe ahí?», preguntaba la joven. La mujer de Kiko no podía más, a pesar de comprender la posición de la prima de su marido: «Se puede defender todo, pero lo que yo he vivido no es de esa manera. Cuando ha tenido un problema grave de salud, no ha estado». Después de colgar el teléfono, la colaboradora de ‘Sálvame’ comenzaba a llorar intentando aclarar lo ocurrido.

Ha pasado más de un mes y con Anabel fuera de su programa y tras la última entrevista de Kiko donde se mostró más duro que nunca con su prima, Irene Rosales ha tendido un puente con ella. Y lo ha hecho brindándole su apoyo a Omar Sánchez, tras conocer que es el décimo concursante confirmado de ‘Supervivientes’. La influencer ha publicado un story con la imagen del novio de Anabel Pantoja con un texto que no deja lugar a dudas sobre sus sentimientos: «Sin duda esta experiencia es tuya!! Aquí estaremos apoyándote en todo y mandándote mucha fuerza».

LOOK se ha puesto en contacto con Anabel Pantoja para conocer cómo ha recibido este apoyo público de Irene Rosales y, aunque ha confirmado que aún no lo había visto, se ha mostrado feliz porque «todo el mundo que le quiere le está apoyando». La sobrina de la intérprete de ‘Marinero de luces’ afirma que están «muy contentos» por la inminente aventura televisiva de Omar, y además ha declarado estar feliz por volver a un plató como defensora de su chico.

Fue en la tarde del martes cuando el programa ‘Sálvame’ daba el nombre de Omar Sánchez, como concursante de la próxima edición del reality de supervivencia que comenzará en pocas semanas. Se trata de la primera incursión televisiva del joven canario, conocido por ser el novio de Anabel Pantoja desde hace tres años. Natural de la localidad canaria de Pozo Izquierdo, ‘el Negro’ -como le llama cariñosamente su chica-, es un apasionado del mundo acuático y un profesional de deportes como el surf. A su paso por Honduras, además de hacer fuego y pescar, tendrá que enfrentarse a una convivencia con otros compañeros de aventura, entre los que se encuentra Sylvia Pantoja.