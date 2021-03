A pesar de la ruptura total entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, que además se escenificó el pasado viernes con un llamativo detalle aprovechando el que hubiera sido el 78 cumpleaños de ‘Paquirri’, el DJ no está solo. Además de su mujer y de sus amigos, la familia elegida, sus hermanos mayores están pendientes de él en todo momento. De una manera más especial Cayetano Rivera con quien siempre ha tenido una afinidad especial, como ha dicho en más de una ocasión. La relación se ha hecho extensible a sus mujeres, Eva González, Lourdes Montes e Irene Rosales.

Precisamente esta última se sentaba en ‘Viva la vida’ el domingo y fue allí donde mostró su cara más divertida ante una broma de su compañero ‘Torito’, que tuvo como protagonista al mediano de los tres hijos de ‘Paquirri’. «Cayetano está bueno, ¿eh?, que nunca hemos hablado de este tema», le decía ‘Torito’ a Irene que no podía evitar sonreir ante la ocurrencia del colaborador. «Tú cuando comes con él, ¿te imaginas que eres el bistec?», le preguntó con picardía a la mujer de Kiko.

A pesar de lo embarazoso del momento, Irene no se amilanó y le siguió el juego para sorpresa de todos. «Me imagino que soy la papa que se está metiendo en la boca», respondió provocando la risa de todos. Pero ahí no terminó la cosa. Emma García daba paso a un video en el que se veía una de las primeras intervenciones de Eva González en televisión cuando aún no había sido elegida Miss España. Al finalizar las imágenes todos alabaron la espectacular belleza de la modelo ahora reconvertida en presentadora e Irene no dudó en deshacerse en halagos con ella.

«Es guapísima, monísima, es una persona espectacular. Tengo muy buena relación con ella y la quiero muchísimo. Es guapísima en todos los sentidos», confirmaba la nuera de Isabel Pantoja. Y, aunque Diego Arrabal la preguntó por el carácter de la de Mairena del Alcor, su cuñada fue contundente: «Tiene su genio, es una mujer de los pies a la cabeza y Cayetano también».

Crítica con Isabel Pantoja

Y mientras todo eran buenas palabras para dos de sus cuñados, Irene también abordó lo ocurrido el viernes en el homenaje familiar a ‘Paquirri’ por su 78 cumpleaños. Es mañana, y como suele ser habitual en la familia, la tumba del malogrado torero aparece con un ramo de flores blancas enviada por Isabel Pantoja donde, hasta el otro día siempre podía leerse: «Tu esposa e hijo». Pero este año, y en vista de los acontecimientos, el ramo tan solo llevaba la inscripción de la mujer del diestro.

Un detalle que no pasó desapercibido para nadie, y que hizo estallar al propio Kiko en redes sociales que, en un post publicado en su perfil de Instagram donde aparecía, precisamente, la fotografía que lo atestiguaba, llegó a llamar «ruin y rastrera» a su madre, disculpándose además con su padre. «Perdón por el alboroto, papá. Te amo por encima del mundo. No mereces nada de lo que mamá está haciendo, pero tranquilo, todo estará en orden dentro de poco». Tras este nuevo revés de la tonadillera, su hijo envió su propia corona done se leía «Tu hijo y nietos».

Irene Rosales se pronunció sobre este nuevo incidente: «Él unos días antes ya me lo comentó y yo le dije: ‘Pues no te preocupes, que nosotros el día del cumpleaños de tu padre vamos con las niñas y le ponemos unas flores’. Me dijo: ‘Bueno, ya veremos’». Según su mujer, para Kiko son días muy señalados y está muy sensible con todo lo que está ocurriendo. «Él esperaba que la madre iba a quitar su nombre. Es un paso frío que tú tengas que llamar y decir: ‘Quita hijo y poner solo tu esposa’», comentó la colaboradora que zanjó lo ocurrido explicando que «a él, como hijo, no deja de dolerle ese gesto con su padre».