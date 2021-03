Continúan sucediéndose las reacciones tras la emisión de los dos primeros episodios del documental sobre Rocío Carrasco que recoge los testimonios inéditos de la hija de Rocío Jurado tras más de veinte años de silencio. “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, aborda numerosas cuestiones que han generado un sinfín de comentarios en todos los ámbitos: desde la enfermedad que padece la exmujer de Antonio David Flores, el presunto maltrato por parte del exguardia civil o la relación con sus hijos. Un documental en el que Rocío Carrasco se ha mostrado por primera vez en mucho tiempo a corazón abierto y devastada ante varios de los episodios de su vida.

Al margen de los comentarios que se han producido tanto en redes sociales como en diferentes programas de televisión, hasta el punto de que desde Medaiset confirmaban hace unas horas que prescindían de Antonio David Flores en todos sus programas, quien no se había pronunciado hasta ahora es una de las grandes protagonistas de la historia, Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco, que no mantiene relación alguna con su madre desde hace varios años, ha recurrido a las redes sociales no tanto para ofrecer su versión sobre los hechos, sino para pronunciarse sobre la emisión del programa y su ‘incapacidad’ para manifestarse durante el mismo.

Lo ha hecho a través de los stories de su perfil, donde afirma sentirse “con total libertad” para contar lo que pasó después de que intentara llamar al programa y entrar en directo. “Ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo lo que yo escuché y viví anoche intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más”, ha dicho la hija de Rocío Carrasco. Rocío Flores ha explicado que desde el espacio no le permitieron intervenir: “no se vio oportuno, no se me dejó”. Rocío ha querido recalcar que recurre a las redes sociales para dejar claro por qué aún no se ha pronunciado: “solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco el porqué no me he pronunciado”, ha asegurado.

La que fuera una de las concursante de la edición de 2020 del reality “Supervivientes” fue una de las principales protagonistas del testimonio de su madre, sin embargo, por ahora no ha ofrecido su versión completa en torno a todas las declaraciones impactantes de Rocío Carrasco. Según asegura la hija de Antonio David Flores, intentó intervenir durante el debate posterior a la emisión del programa para hacer una declaración, pero no se le ha permitido. Lo que se desconoce es si Rocío tiene intención de ofrecer su testimonio más adelante o recurrir, como ha hecho en esta ocasión, a las redes sociales. Según aseguraba la propia Rocío Carrasco en sus desgarradoras declaraciones, no aspira a recuperar el cariño de sus hijos: «mis hijos han crecido con su versión, él me ha quitado a lo más importante de mi vida, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí».

Desde hace varios años, Rocío Flores se ha posicionado a favor de su padre que tras la emisión del programa pasa por un momento delicado. Hace apenas unas horas, Mediaset confirmaba que prescindía del colaborador en todos los espacios de su parrilla, lo que siembra la duda sobre la posible participación de su esposa, Olga Moreno, en la nueva edición de “Supervivientes”, ya que estaba previsto en un principio que Antonio David Flores fuera quien la defendiera en el plató.