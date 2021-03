Kiko Rivera e Isa Pantoja reabren su guerra fraternal

Hay heridas que por más que el tiempo las cierre nunca terminan de cicatrizar. Kiko Rivera e Isa Pantoja lo han vivido en su propia piel. Los hermanos han crecido entre focos, polémicas y algún que otro mal entendido, pero con un amor fraternal que casi les condenaba a entenderse. Son ya varios desencuentros y posteriores reconciliaciones los que acumulan y el último episodio de tensión entre ellos se ha producido esta misma semana.

Todo comenzó a raíz de que el dj volviese a romper su silencio en una entrevista con ‘Lecturas’ este pasado miércoles. En ella mostraba el enfado, el malestar, la rabia y el dolor que siente hacia la figura de su madre. Kiko aseguró que su madre aún le debía 5 millones de euros, pero el titular más lapidario no fuese ese sino otro que toca directamente en la fibra sensible de Isabel Pantoja: «Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora».

Estas palabras no gustaron nada a Isa Pantoja. La hermana de Kiko visitó el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ un día después de la incendiaria entrevista de su hermano y condenó sus palabras. Isa se mostró muy sorprendida por escuchar eso en boca de su hermano: «Me parece un titular super fuerte, encima sabiendo cómo ella lo ha pasado allí, cómo fueron las circunstancias y lo que ha traído hasta hoy… ella todavía no lo ha superado».

Pese a ese primer tirón de orejas, Chabelita dijo que entendía perfectamente las palabras de su hermano ya que «tiene rabia porque sabe que hay cosas que yo sé y no puedo decir públicamente». Desde que estalló el cisma familiar, Isa Pantoja ha estado presionada para que se postule de uno o de otro lado. Pero ella prefiere mantenerse tan neutral como Suiza: «No me voy a poner en contra de mi madre porque no es justo ahora mismo (…) la gente quiere que me mate con mi hermano o con mi madre, no lo voy a hacer». Considera que para que reine la paz, se tienen que dejar de hacer exclusivas de este tipo.

Kiko Rivera responde a su hermana

Estas declaraciones de Isa no han tardado en llegar a los oídos de Kiko. Los medios de comunicación aguardaban su llegada a la estación del AVE de Sevilla, esta misma mañana. Allí, preguntado por las palabras de su hermana ha dicho que «no he tenido el gusto de leerlas ni de escucharlas». Los reporteros se las han desvelado a lo que asegura que «Yo creo que quedó explicado. Quién lo quiera entender, bien y quién no, pues que lo vuelva a leer». Ante la petición de silencio para que reine la paz que le ha hecho su hermana, Kiko Rivera se ha mostrado un tanto beligerante: «Quizás tendría ella que dejar de trabajar donde trabaja también», dice en referencia a su labor como colaboradora en ‘El Programa de Ana Rosa’.

Unas declaraciones que podrían prender de nuevo la mecha entre hermanos. Lo cierto es que la guerra familiar vive un compás de espera y ambas partes velan armas ante lo que esté por venir. Kiko está intentando vender su parte de Cantora y asegura que ya tiene algún que otro comprador. Por ella pide «aproximadamente entre 1,5 y 2 millones, libre de cargas». Eso sí, las visitas están restringidas: «Enseñamos la finca. No podemos enseñar la casa por dentro. Soy copropietario, pero ella es la que vive allí». Mientras, su hermana Isa no quiere más tensión ni polémicas y aunque entiende a su hermano, no comparte que lo exprese públicamente.