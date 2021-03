El pasado 16 de marzo ‘Sálvame’ anunció que Rocío Carrasco iba a romper su silencio para relatar la historia de su vida en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. A lo largo de los 12 episodios que componen la producción, la hija de ‘la más grande’ va a ir revelando cómo se ha sentido todo este tiempo tras su separación de Antonio David Flores y el distanciamiento con sus hijos, Rocío y David, entre otras cosas. Además, se sincerará como nunca antes había hecho, pues ha permanecido más de 25 años a la sombra. En la emisión de los dos primeros capítulos, Rociíto denunció presuntos malos tratos por parte del ex guardia civil. Declaraciones que han provocado que Antonio David fuera despedido de inmediato de su puesto como colaborador en cualquier programa que forme parte del holding italiano. Este miércoles se han emitido pequeñas píldoras en el citado programa sobre lo que se verá el próximo domingo a partir de las 22:00 horas en Telecinco. Un testimonio desgarrador que continúa la historia en orden cronológico.

El tráiler de los dos nuevos episodios de #RocíoVerdad: “Me decía que por culpa de los celos iba a malparir a mi hijo”. Este domingo a las 22:00h en Telecinco https://t.co/rUOrDRpgvz pic.twitter.com/GcNth9LbR3 — Telecinco (@telecincoes) March 24, 2021

‘Se nos rompió el amor’ será el tercer episodio que se emitirá y que arrancará con la boda entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco que tuvo lugar el 29 de marzo de 1996. Fecha en la que también nace su hija, Rocío Flores -13 de octubre-, con quien hoy día no tiene ningún tipo de contacto. Tras este acontecimiento, la historia hará viajar al telespectador hasta junio de 1997, cuando se condena a Antonio David por una multa. Después, cuando la trama se sitúa en 1998, Rocío relata en el documental cómo vive el momento en el que se muda a Madrid y anuncia su segundo embarazo. Este argumento finaliza en agosto de 1998 cuando la madre de Rocío Flores descubre una infidelidad por parte de Antonio David.

En el cuarto capítulo que también se podrá ver el mismo día, Rocío Carrasco narra una vivencia concreta ocurrida en el verano del 98 cuando revela que sufrió una presunta agresión en una ventana. Además, por esas mismas fechas fue ingresada por problemas en su embarazo. En diciembre nace su segundo hijo, David, y el episodio finaliza siete meses después en julio de 1999, cuando Rocío le comunica al que por aquel entonces era su pareja que se separa. Sin embargo, eso no es todo porque al acabar el tráiler que desvela este contenido inédito, se le escucha decir a la hija de la intérprete de ‘Como una ola’, unas palabras que presuntamente Antonio David le dice a lo largo de su segundo embarazo: «Estás loca, que si las hormonas y el embarazo te esta afectando a la cabeza. Te estás volviendo loca y vas a mal parir». Una declaración que hace Rocío rota de dolor.

Tras ver parte de las imágenes que se podrán visionar el próximo domingo, varios colaboradores de ‘Sávame’ han dado su opinión mientras Carlota Corredera no ha podido aguantar más y ha roto a llorar en pleno directo en la tarde del miércoles. “Hay dos momentos clave que vamos a ver y que yo creo que marcaron definitivamente la vida de Rocío y de nuevo aparece subrayada la palabra horror… y cuando lo vincula a un momento muy específico es mas doloroso, claro”, ha dicho por su parte Gema López.