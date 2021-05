Mila Ximénez reaparece con un emotivo gesto hacia Belén Esteban

Tras varios días de ausencia, el pasado 16 de junio de 2020, Mila Ximénez entró en directo a través de una llamada telefónica a ‘Sálvame’. “Tengo un tumor, es cáncer de pulmón”, dijo la colaboradora. “Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo. Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo ‘de esto no lo creo. A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir”, añadió sembrando el silencio en el plató. Desde entonces, la periodista ha podido acudir al trabajo cuando su estado de salud se lo ha permitido, pero lleva unas semanas en las que se está centrando en recuperarse. Sin embargo, eso no ha impedido que reaparezca a través de las redes sociales para lanzar un cariñoso mensaje a su amiga, Belén Esteban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial)

Hace unos días, la madre de Andrea Janeiro lanzó su propia línea de productos alimenticios, entre los que se encuentran el gazpacho y el salmorejo, y Esteban le ha hecho llegar a Mila estos productos para que los pruebe y disfrute del delicioso sabor de sus propias recetas. Como muestra de agradecimiento, Ximénez ha compartido en su perfil de Instagram -tras más de dos meses en silencio-, una fotografía de Museo Chicote, lugar donde se celebró el evento promocional de la nueva andadura profesional de Belén. Pero eso no es todo, porque ha querido añadir unas cálidas palabras. “Felicidades compañera. No pueden estar más ricos”, ha escrito Mila Ximénez a lo que ha respondido ‘la de Paracuellos’: “Gracias amiga, te quiero”.

La última vez que la comunicadora se manifestó a través de la Red fue hace dos meses cuando publicó una fotografía en el plató en el que trabaja. Con un jersey negro de cuello cisne, una falda plisada roja y unos botines de tachuelas, posó sonriente junto a Josep Ferrer -imitador de personajes que acude al citado programa-. “Gracias por hacerme reír tanto esta tarde ¡Eres genial!”, comentó por aquel entonces.

En estos momentos, la periodista se encuentra inmersa en un nuevo tratamiento experimental para el cáncer de pulmón con metástasis que le detectaron hace unos meses. Su hermano Manolo ha contado al diario ‘ABC’ que la colaboradora se encuentra con esperanzas para superar la enfermedad, pero que va a ser un camino largo y duro. «Mila está siguiendo su tratamiento y, gracias a Dios, mejorando, pero aún será largo», ha comentado. Quien también ha arrojado luz sobre el estado de salud de su compañera, ha sido Jorge Javier Vázquez, que ha confesado que Mila no ha perdido la fuerza. “Hablé con ella este fin de semana y está estupenda” reveló el presentador hace unos días para tranquilizar a los telespectadores.