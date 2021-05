Mila Ximénez sale de casa para continuar con su tratamiento

Mila Ximénez sigue afrontando con coraje y mucha fuerza su lucha contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron durante la primavera de 2020. Alejada de su trabajo en la televisión, la sevillana está completamente centrada en poder ganarle el pulso a la enfermedad. Apenas sale de casa, se deja ver con cuentagotas y las pocas veces que lo hace es para acudir al hospital.

Así ha sido durante la mañana de este martes, cuando la colaboradora ha llegado al madrileño centro médico La Luz para someterse a un nuevo chequeo por parte de los especialistas. Tal y como sucediera durante la comida con amigos de la que disfrutó el pasado 6 de mayo, Mila Ximénez caminaba con aparente dificultad y trataba de ocultar su rostro con gorra y mascarilla.

A su lado estaban dos amigos inseparables. Una de ellas era Belén Rodríguez. Su compañera de Sálvame se ha convertido en su sombra durante este proceso y no es la primera vez que la acompaña a una. Estas dos personas son solo la representación física de los innumerables apoyos que está teniendo Mila Ximénez en sus horas más difíciles. Ni mucho menos está sola. El núcleo de su programa en Telecinco se ha volcado con ella, mandándola fuerza para seguir adelante y deseando que el desenlace sea positivo. Jorge Javier Vázquez habla con ella a menudo y el otro día dio una buena noticia: «Está muy animada, se lo he notado en la voz. ¡Y dice Alberto (director) que pronto la tendremos aquí! Así que ojalá, porque la echamos mucho de menos».

Meses atrás, la ex de Manolo Santana comenzaba un nuevo tratamiento contra el cáncer. Un halo de esperanza muy necesario. Quien la sigue día a día habla de que ha respondido muy bien a él, si bien es cierto que las imágenes en las que le cuesta andar no invitan al optimismo.

Sus redes sociales también han reflejado un frenazo a su actividad desde hace meses. Postea muy de vez en cuando y la última vez que lo hizo fue el pasado 30 de abril para hacer un guiño a Belén Esteban, aprovechando el lanzamiento de su nuevo gazpacho y salmorejo.

El único deseo de Mila Ximénez es seguir viviendo con calidad de vida. No quiere ser una persona dependiente y así lo dejó claro durante su última visita a Sálvame. Fue el 2 de marzo cuando se mostró muy contundente al asegurar que «»Cada vez me cuesta más encontrar las fuerzas para levantarme de la cama (…) si me dicen que esto va para largo se acabó el tratamiento, no voy a continuar, lo que dure. Me cojo una casa en el campo y me voy», reconoció. Lo hizo a pocas semanas de tomar la decisión de seguir con su tratamiento o dejarlo. Finalmente decidió seguir con la esperanza y la valentía de quien quiere aferrarse a la vida.