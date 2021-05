Mila Ximénez reaparece para disfrutar de una comida con amigos

A pesar de el programa ‘Sálvame’ está viviendo unas tardes muy entretenidas, son muchos los admiradores del programa de Telecinco que echan mucho de menos a Mila Ximénez, una de las colaboradoras más queridas. Desde que el pasado año fuera diagnosticada con un cáncer de pulmón del que se está tratando, la sevillana está centrada en su recuperación y solo cuando la enfermedad se lo permite acude a su puesto de trabajo. Tras unas semanas fuera de la pantalla y ‘desconectada’ del mundo, Mila ha reaparecido este jueves para disfrutar de una comida con dos amigos.

Una de ellas es muy conocida, pues es también colaboradora de televisión, Belén Rodríguez. Las dos, acompañadas de un hombre, han estado disfrutando de una agradable comida en la terraza de un restaurante de Madrid, aprovechando el buen tiempo de la capital. Sin quitarse las gafas de sol en ningún momento, la comunicadora parece haber disfrutado de un buen día. Terminada la comida, se ha agarrado de los brazos de sus acompañantes, ya que necesita una pequeña ayuda para caminar, y ha regresado a su casa.

Una vez en el portal, sube de nuevo a su hogar, que más que nunca se ha convertido en su refugio. Allí recibe la visita puntual de familiares y amigos y es que prefiere salir lo menos posible, aunque sea protegida por mascarilla. Mila Ximénez tampoco ha aparecido mucho en sus redes sociales y fue hace apenas unos días cuando decidió colgar una nueva publicación que por cierto no tenía nada que ver con ella misma o su salud.

La de ‘Sálvame’ decidió super una storie para felicitar a su amiga Belén Esteban, que se ha convertido en empresaria al lanzar una marca de gazpacho y salmorejo con la que está triunfando. La de Paracuellos del Jarama compartió con sus compañeros de plató estos dos tradicionales platos, pero al encontrarse enferma, a Mila optó por mandárselo directamente a casa.

Pero que no acuda al trabajo con la asiduidad normal no significa que haya ‘desaparecido’ y es que con bastante frecuencia sus compañeros cuentan que siguen en contacto con ella. Jorge Javier Vázquez fue el último en compartir novedades sobre la salud de Ximénez, a quien considera una buena amiga. «Hablé con ella este fin de semana y está estupenda», revelaba el presentador, dando una gran noticia a todos los admiradores de la periodista.

La última vez que Mila Ximénez estuvo en plató fue el pasado 2 de marzo. «He tenido de todo: vómitos, mareos, no he comido nada. Todo se decide estas dos semanas porque se ha complicado una de las zonas, que se ha disparado. Dentro de dos semanas me hacen un tac, escucharé a mi doctora y tomaré una decisión. O la decisión de continuar o de no querer vivir así», desvelaba en aquel momento. Poco después tenía que volver al hospital, acompañada de sus hermanos, para someterse a unas pruebas cuyos resultados no se han desvelado. De momento, ella prefiere mantenerse en un perfil bajo y, aunque seguro agradece de corazón todas las muestras de cariño que recibe, su prioridad es cuidarse.