Mila Ximénez recibe su primera felicitación de cumpleaños

Este viernes es un día muy especial para Mila Ximénez, su 69 cumpleaños. Una cifra a la que llega, sin embargo, en medio de su tratamiento contra el cáncer, un momento muy complicado que está viviendo rodeada de sus amigos y familiares, pero alejada de los platós de televisión. Es una de las periodistas más famosas de España, pero debido a la enfermedad que padece lleva ya varias semanas alejada de la pequeña pantalla. Esto no significa que sus compañeros de trabajo la haya olvidado, ni mucho menos.

Son muchos los días en los que los periodistas y colaboradores de ‘Sálvame’ se acuerdan de ella, como ha sucedido este jueves. «¡Ay, Mila, qué ganas tengo de verte!», ha dicho a viva voz Carlota Corredera, que por supuesto se ha acordado del cumpleaños de su amiga, a la que todos echan mucho de menos.

Aunque aún faltaban unas horas para su cumpleaños todos aquellos que se encontraban en plató han querido felicitarla por adelantado. Todo ha sucedido cuando se ha recuperado una entrevista que Mila le hizo a Antonio David Flores hace un tiempo: «¡mira, mira’», señalaba Kiko Hernández, a lo que la gallega se volvía para verla, loca de la emoción. «¡Mañana es su cumple! ¡Felicidades, Mila!», exclamaba Corredera, provocando que el resto del plató iniciara un gran aplauso dirigido a la sevillana, que seguro lo ha agradecido. «¡Mila, te queremos! Tenemos muchas ganas de verte. ¡Mucha mucha fuerza!», se ha despedido, mandándole muchos besos y toda su energía.

Esta misma semana, volvíamos a ver a Mila Ximénez en dos ocasiones de camino a su tratamiento. Unas citas a las que acude muy bien acompaña, primero por su amiga Belén Rodríguez y después por Belén Esteban. Ambas colaboradoras están muy pendientes de ella y, como se podía ver en las imágenes, no dudaron en ayudarla, tanto para bajarse del vehículo como para caminar. «Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan», decía la sevillana a ‘ABC’ hace unos días. Tampoco falta de su lado su gran apoyo, su hija Alba, quien pese a vivir fuera no duda en viajar de forma constante para acompañar a su madre.

Mila Ximénez ha optado por centrarse en ella misma y en su salud, de ahí que apenas se deje ver en público y tampoco actualice demasiado sus redes sociales. De hecho, su último post es hace más de 20 días, del pasado 30 de abril, cuando reapareció en Instagram para felicitar a Belén Esteban por su faceta como empresaria de la alimentación. «Felicidades compañera. No pueden estar más ricos !!!😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋», escribió junto a una noticia que anunciaba que el gazpacho y el salmorejo de la de Paracuellos se habían agotado «en horas».

Aunque es probable que Mila no celebre la llegada de los 69 por todo lo alto, seguro que recibe muchísimas felicitaciones y mensajes de cariño que le darán un aporte de energía y que le recuerden que son muchas las personas que la quieren.