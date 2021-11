Isabel Torres no atraviesa su mejor momento de salud. La actriz que se metió en el papel de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno -serie producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi- en su última etapa de vida, ha revelado a través de su cuenta de Instagram mediante un vídeo que el cáncer que padece empeora por momentos. “A ver si se conecta más gente porque es el último vídeo que voy a hacer”, ha comenzado diciendo con mucha tristeza a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

“Hola a todos los que se van conectando. Yo por el momento, es el último vídeo que voy a hacer. Lo voy a dejar aquí colgado porque he estado muy malita y quería decirles cómo me encuentro. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga”, ha explicado Isabel antes de revelar la peor de las noticias. “En principio me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero. Si lo supero bien, y sino… también qué le vamos a hacer. La vida es así de caprichosa”, ha dicho la intérprete.

La actriz ha querido también agradecer todo el cariño recibido desde que anunció la enfermedad que padece. “Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, sobre todo, a todos mis fans que siempre han estado al lado mío, apoyándome. Quiero darle también las gracias a toda la gente que ha estado a mi lado: a mi familia, a mis primas, a Maru, a todos mis primos, mis sobrinos…», ha dicho.

Numerosos rostros conocidos como Itziar Castro han querido mandarle todas sus fuerzas a la actriz que no se encuentra en su mejor momento. «Isabel bonita, estoy contigo, te mando todas las energías del mundo, eres maravillosa y un ejemplo. Te quiero. Fuerza», ha dicho la actriz que formó parte del elenco de Vis a Vis.»Querida Isabel, todo mi amor», ha dicho por su parte Paula Echevarría. Javier Calvo ha mandado toda su energía a la intérprete con un mensaje repleto de sentimiento. «Te quiero. Fuerza Isabel. Todo mi amor», ha comentado.

La actriz anunció en el mes de marzo de 2020 que padecía cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. «La situación que tengo de salud es muy complicada. Me está dando mucho dolor y muchos problemas. gradezco enormemente que todo el mundo valore el trabajo hecho por mis compañeras y yo en la serie Veneno. No he podido contestar a todo el mundo, porque ayer hubo una avalancha tan inmensa de mensajes, de audios, de llamadas…Se me ha ocurrido hacer este vídeo porque mi salud ahora es complicada. Me ha venido bien lo del coronavirus para poder parar y recuperarme», dijo también en un vídeo publicado en la Red.