Ya queda menos para que se emita la segunda temporada de la docu-serie de Rocío Carraco. En el nombre de Rocío, la protagonista de esta historia narrará en primera persona los motivos por los cuales se distanció de algunos miembros de su familia. Mientras continúa esta grabación va a salir a la luz un tesoro que ha estado escondido 15 años. Este jueves Sálvame ha emitido el trailer de un especial que se emitirá el próximo martes 14 de diciembre.

La primera que ha podido visualizarlo ha sido Belén Esteban. Por su reacción se puede predecir que va a ser impactante para los telespectadores. «Se va a liar», ha dicho nada más termianr el vídeo que ha durado algo más de cuatro minutos. «Más o menos tenia una idea, pero me han impresionado las imágenes antiguas, declaraciones de una persona muy importante de este país…», ha añadido en estado de shock. «A la gente le va a impactar porque yo personalmente he alucinado. Nunca lo he visto en televisión», ha explicado. Después algunos colaboradores se han acercado hasta el Autocine de Madrid para poder ver también en primicia las imágenes que lo cambiará todo. «Sin palabras», ha dicho Alonso Caparros.

David Valldeperas ha sido quien ha anunciado que se homenajeará a Rocío Jurado dentro de unos días. «Habrá actuaciones y los familiares más cercanos están invitados». Pero ¿qué se va a ver? ¿de qué tesoros hablan? El último viaje de Rocío situará al telespectador en el 14 de abril de 2008, noche en la que sus pertenencias se guardaron en 18 containers que fueron desplazados hasta un lugar secreto de Madrid. «Hay 36 toneladas de material, esculturas, vídeos, fotografías…», ha añadido.

El próximo martes se emitirá en directo cómo se trasladan esos contenedores. «Habrá dos helicópteros que cubrirán el viaje. Además, los seguidores de la artista podrán verlo in situ. En los próximos días, mañana -viernes-, o más bien el lunes revelaremos por qué puntos pasarán esos camiones», ha contado Valldeperas.

‘En el nombre de Rocío’

Hoy en día la relación con José Ortega Cano, viudo de su madre, Rocío Jurado y Rocío Carrasco no mantienen ningún tipo de vínculo y, por ahora, no se ha dado a conocer que ha llevado a que eso suceda. Rocío -hija- tampoco tiene contacto con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, Rosa Benito, ni Amador Mohedano. Todos los misterios van a llegar a su fin en un breve lapso de tiempo por lo que de nuevo la que fue una de las familias más estables de la crónica social de nuestro país volverá a estar en el punto de mira. ¿Hablarán el resto de protagonistas o darán un paso al frente para contar su versión de los hechos?