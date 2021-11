Ana María Aldón vuelve a hacer saltar las alarmas en Viva la vida. Durante la pasada semana, la colaboradora dejó claro que ningún miembro de la familia de José Fernando era conocedor de la supuesta boda entre él y Michu. Unas palabras que ponían en jaque la exclusiva que la novia del hijo de Ortega Cano dio a Diez Minutos confirmando que la pareja ya había puesto fecha al enlace matrimonial. Ha sido hoy cuando la exconcursante de Supervivientes ha vuelto a hablar sobre el tema, esta vez para confirmar que Michu y José Fernando habían puesto punto y final a su romance: “A día de hoy no hay relación. La relación está rota”, ha revelado tajantemente.

Aunque la diseñadora siempre ha intentado permanecer en un segundo plano cuando se trataban temas relacionados con su familia en los platós, con este asunto no se ha andado con rodeos. La colaboradora ha utilizado su programa para aclarar que el hijo de su marido no había pensado en casarse con su pareja a corto plazo: “No hay boda. Eso es así. No estoy en contra de que alguien se case, todo lo contrario, pero yo creo que eso es lo que le gustaría a ella”. De hecho, ha asegurado que podría tratarse de una “fantasía”, fruto de la imaginación de Michu.

Una vez había soltado la bomba, Aldón no tuvo más remedio que explicar más detalles sobre la ruptura y aclarar que había sido “reciente”: “La relación a día de hoy está rota”. Una afirmación que no pilló por sorpresa al resto de compañeros de Viva la vida, ya que si algo ha caracterizado a esta relación han sido las continuas idas y venidas. Pero pese a haber superado baches, la esposa del torero lo tiene claro, y cree que un noviazgo no puede salir a flote si no existe una relación de convivencia o un acercamiento físico entre ambos. Algo que no puede llevarse a cabo teniendo en cuenta que el hermano de Gloria Camila permanece desde 2017 ingresado en el centro San Juan de Dios, en el municipio madrileño de Ciempozuelos.

Esta información pone en cuarentena los planes de futuro que Michu contaba hace tan solo unos días con gran ilusión. Según la novia de José Fernando, Ortega Cano habría adquirido una casa en la capital para que su hijo y ella comenzaran su vida en común junto a su niña. Una afirmación que la propia Ana María Aldón negó en su día y que ahora está aún más en duda dada la situación de la pareja.

Aunque la diseñadora se ha mantenido en todo momento firme en sus convicciones y muy dura por las palabras de Michu a los medios de comunicación, ha intentado ponerse en la piel de la novia de José Fernando en más de una ocasión: “Sé por lo que debe estar pasando criando a su hija sola. Eso es así. Pero eres tú quien tienes que sacar adelante a tu hija”, sentenció, refiriéndose a la pequeña María del Rocío, nacida tan solo unos meses antes del ingreso del hijo de Ortega Cano.

¿Será una crisis de pareja como las que ya hemos vivido anteriormente? ¿O este será el punto y final definitivo a una relación que ha dado mucho de qué hablar desde que se inició? Solo el tiempo nos dará la respuesta, ya que se prevé que el hermano de Rocío Carrasco pueda salir del centro psiquiátrico muy pronto.