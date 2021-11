La sorprendente reacción de Ana María Aldón a la exclusiva de Michu: “¿Qué boda?”

Hace tan solo unos días, el hijo mayor de Ortega Cano se colocaba en el foco de atención mediático después de unas declaraciones de su pareja. Michu se puso en contacto con Diez Minutos para dar una exclusiva sobre cuáles son los planes de futuro con el hermano de Gloria Camila. Para sorpresa de toda la familia, Michu contaba que ella y su novio ya han puesto fecha a su boda, que tendría lugar el próximo verano en Chipiona.

En una entrevista de lo más polémica, la gaditana no tuvo reparo en contar que José Fernando saldrá en libertad del centro psiquiátrico en el que permanece el próximo mes, y que cuando eso ocurra se instalarán en Madrid. Michu explica que Ortega compró una casa para ellos en la capital con el fin de que pudieran iniciar una nueva vida y dejar atrás los problemas del pasado. Pero las declaraciones de la cuñada de Rocío Carrasco no quedaron ahí. Michu aseguró que José Fernando quiere reencontrarse con su hermana mayor en cuanto salga del centro, e incluso deja caer que será una de las invitadas del enlace.

La noticia habría caído como un jarro de agua fría dentro del clan Ortega, ya que de hecho, hace alusión a Ana María Aldón cuando habla sobre quién le gustaría que fuera la diseñadora que hiciera su vestido para un día tan especial. Unas palabras que han dejado en fuera de juego a la mujer del diestro, que ha aprovechado su presencia en Viva la vida para aclarar en qué punto se encuentran los preparativos de la boda y si el resto de la familia está de acuerdo en que José Fernando pase por el altar: “La familia no está de acuerdo para nada. Ni con la exclusiva que ha dado ni con los titulares”, comenzó. “Por ejemplo, cuando dice que tienen que casarse en Chipiona por tradición familiar. ¿Quién se ha casado en Chipiona? En Chipiona se casó Rocío Jurado con Pedro Carrasco, y ya no se ha casado nadie más allí.”, siguió contando.

En una entrevista que Ana María y Kiko Matamoros califican como “oportunista”, la diseñadora no deja de encontrar titulares que comentar con el resto de sus compañeros: “Pero, ¿qué boda? […] La otra persona no se sabe ni cuándo saldrá, no hay fecha ni previsión ni absolutamente nada. […] El problema no es el que todo el mundo piensa. No está en un centro de drogodependencia, hay que curar algo que es de por vida.”, revelaba. “Nos impacta y estamos mal. Pero peor todavía no por los textos, ni los titulares, ni la edición. Sino por las imágenes que hay dentro. En particular una de la niña en el mausoleo de Rocío que ha molestado muchísimo”, continuó explicando en el programa.

Con respecto a la supuesta casa en la capital, adquirida por Ortega Cano, en la que Michu y José Fernando tienen pensado comenzar su vida en común, Ana María asegura no tener ningún conocimiento de la existencia de esa vivienda: “¿Quién ha visto esa casa? Esa casa no existe. Mi marido no ha visto esa casa. Nosotros no sabemos absolutamente nada de esa casa”.

Por su parte, Kiko Matamoros preguntó a su compañera si consideraba a Michu “trigo limpio”, algo que Ana María no supo responder con total seguridad: “Yo siempre he tenido mis dudas, y he querido ponerme en el lugar del más débil como este caso es Michu. Es duro verte con una niña de 5 años sola. Pero yo también me he visto en esa situación y esto no es muy normal”, decía.

Para zanjar un tema que ha causado bastante controversia en la familia, Ana María explicaba que Ortega Cano no ha querido ver la revista en la que Michu habla sobre la boda con el hijo del torero: “La abrió y la cerró. Dijo que no iba a ver nada más”. Ni ella ni su marido llamaron a la protagonista de la exclusiva para pedirle ninguna explicación, pero la exconcursante de Supervivientes dejó en el aire que Gloria Camila sí que podría haberse puesto en contacto con su cuñada para sacar conclusiones sobre todo lo que había leído.