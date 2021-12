Semana de recuerdos en Sálvame. Fue hace unos días cuando desde el plató del programa de Telecinco lanzaron un importante anuncio en el que desvelaban su próximo proyecto con Rocío Jurado como protagonista. Se trataba de una docuserie dedicada a La más grande en la que Rocío Carrasco se encargaría de mostrar al público el contenido de 18 contenedores con 36 toneladas de pertenencias de su madre. Una declaración de intenciones que no ha pasado desapercibida para algunos miembros de su familia, entre los que están Gloria Camila o Rosa Benito.

Con detractores y apoyos a partes iguales, la ex de Antonio David Flores se convirtió en el centro de todas las miradas cuando el pasado martes se sentó en Sálvame para dar comienzo al especial de su madre, momento que también aprovecharía para hablar sobre los momentos más emotivos de la vida de la tonadillera mientras salían a la luz algunos de sus objetos personales. Una tarde cargada de emociones en la que los allí presentes también tuvieron oportunidad de salir a hacer algún descanso en las inmediaciones del plató. Y es que es bastante habitual que los colaboradores del programa aprovechen las pausas publicitarias para tomar el aire y debatir sobre el contenido que se está dando en ese instante.

En este breve rato de ocio en los exteriores de Telecinco no podían faltar algunos rostros conocidos como Belén Esteban, quien ataviada con un elegantísimo conjunto morado saludó cariñosamente a la artista Charo Reina, invitada del primer episodio de El último viaje de Rocío. Lo que no podíamos imaginar es que minutos más tarde se sumaría a esa animada conversación Fidel Albiac. Desde que Rocío Carrasco diera el salto a la televisión tras más de dos décadas en silencio, su compañero de vida prefirió mantenerse en un segundo plano y ceder todo el protagonismo a su novia. No obstante, siempre ha estado apoyándola desde la sombra en todas y cada una de sus apariciones públicas, y en esta ocasión no iba a ser diferente.

Aunque el abogado pasó todo el programa tras las cámaras, este pequeño gesto ha sido un gran paso en su defensa a la hija de Rocío Jurado. Y es que cuando tuvo lugar la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, Albiac no estuvo presente hasta el segundo programa, momento en el que irrumpió en directo por videollamada para explicar cómo había vivido él el sufrimiento al que había estado sometida su pareja a lo largo de los últimos años.

Teniendo en cuenta que Rocío Carrasco ha formado parte del equipo de Sálvame como colaboradora, Fidel ha podido acercar posturas con algunos de los miembros del elenco del programa. Por ello, más tarde se añadieron a la charla otros periodistas como Kiko Hernández, María Patiño o Chelo García-Cortés, que esperaban impacientes a que en la docuserie se destaparan más detalles acerca del lado más personal de la artista.