Omar Montes habla de sus orígenes: “He pasado hambre”

Omar Montes ha vivido una experiencia extrema junto a Jesús Calleja. El intérprete de Alocao se ha convertido en el protagonista indiscutible de la última entrega de Planeta Calleja. El presentador y el artista se han reencontrado en Gammelstad, una aldea-iglesia del siglo XV, patrimonio de la humanidad. Desde el minuto uno el cantante ha dado rienda suelta a su sinceridad y ha confesado que le dan “respeto los perros”, ya que iban a realizar una actividad con estos animales.

Lejos de esquivar el reto, Omar ha dado un paso al frente y ha acariciado a los canes, además ha revelado el motivo por el cual nunca se acerca a ellos. “De pequeño le mordió uno a mi bisabuela”. Después de liberar las tensiones, Montes ha conversado con Jesús Calleja sobre el apabullante éxito que ha cosechado hasta día de hoy. Ganó Supervivientes, es jurado de Idol Kids y el cantante más escuchado de Spotify de España.

El invitado ha dejado claro que ha llegado a donde está gracias a «su humildad y el trabajo diario». «A mí el dinero me da igual, lo que importa es la salud y que pueda comer». Ha sido entonces, cuando se ha sincerado con Calleja sobre sus orígenes. «He pasado hambre», ha revelado Omar Montes muy sincero. «Tenía una situación bastante mala y complicada cuando era jovencito», ha dicho Omar, que también ha contado al montañero que tuvo un hijo con 23 años. «No tenia trabajo no me daban oportunidades. Si pudiera volver atrás habría cosas que no habría hecho», ha revelado.

Por otro lado, el artista ha explicado a Jesús Calleja que sigue viviendo en el mismo barrio de «toda la vida» y que se siente muy afortunado por la vida que lleva ahora. «Mi familia me mira con admiración y yo me derrito», ha contado orgulloso.

Su padre de origen árabe y su madre de origen español. Hoy en día tiene una excelente relación con ambos, pero siente verdadera devoción por su abuela, ya que fue «quien me crió». «Yo por ella doy la vida», ha revelado Omar Montes con una sonrisa al recordar a este miembro de la familia tan especial para él.

Durante esta experiencia Omar Montes ha contado que cree mucho en “las energías”. “Cuando eres buena persona Dios te lo da por otro lado. Creo mucho en Dios, creo que todos estamos en esta vida por algo y el mío es hacer mover el esqueleto a la gente”, ha dicho reflexivo, pero sin perder ese toque de humor que tanto le caracteriza.

El cantante ha llegado a ganar 15 discos de platino en un año, le ofrecen sumas “millonarias” y ahora, forma parte de la segunda entrega de Idol Kids, donde comparte mesa de jurado junto a Ana Mena y Camela.