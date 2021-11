Omar Montes: amenazado de muerte en su mejor momento

Omar Montes está que se sale. Todo lo que toca tiene un aroma a triunfo indiscutible. Libro autobiográfico, docuserie también sobre su vida, coach de Idol Kids… no hay quien le pare. Pero hay veces que aparece una mala noticia para amargar momentos dulces. Y eso es lo que le ha pasado. El artista madrileño ha sido objeto de unas importantes y desagradables amenazas por parte de unos convictos.

Ha sido El Programa de Ana Rosa el que ha sacado a relucir la información: «Hoy es el protagonista de la actualidad Omar Montes, está recibiendo amenazas de muerte a través de las redes sociales. Lo más curioso es que las han grabado y enviado presos de la cárcel de Villena», ha informado Patricia Pardo. Acto seguido explica el motivo: «Al parecer estaban utilizando los teléfonos para traficar con droga, pero también para colgar videos para amenazar a personajes famosos».

Fueron los trabajadores penitenciarios de la cárcel alicantina quienes se encontraron diversos mensajes destinados a Omar Montes en uno de los teléfonos que las autoridades policiales se han incautado. La red la formaban hasta 70 terminales y ha podido ser desarticulada al interceptar un intercambio de mensajes entre los patios de la prisión.

Tal y como se ha podido saber, los autores de las amenazas se grababan vídeos amenazando a Omar y también a otros rostros conocidos. En el caso del cantante de Pan Bendito sería por haber mantenido amistad con reos de esa prisión pertenecientes a bandas contrarias a las autoras del delito. Los investigadores se afanan en sacar a la luz la cantidad de amenazas de muerte que se envían desde las redes sociales.

Omar Montes y la nube de éxito

Estas amenazas llegan a la vida del intérprete de Diablita Remix en un momento excelso. Hace casi dos meses que lanzó a la venta su libro Mi vida Mártir, donde cuenta con todo lujo de detalle la complicada infancia que ha tenido, marcada por el bullying que sufrió y por la pobreza a la que tuvo que hacer frente. Asimismo estrenó en Amazon Prime su documental autobiográfico El Principito, donde repasa en imagen y con entrevistas su ascenso a la fama y donde descubre a las personas más importantes de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontesofficial)

Sus proyectos profesionales no cesan. Omar Montes está a punto de convertirse en entrevistador de famosos para un programa del que todavía no se conocen más detalles. Además, planea sacar «lo antes posible» su canción junto a Isabel Pantoja, con quien hizo una gran amistad durante el concurso de ambos en Supervivientes, tras mantener una relación sentimental con su hija. También va a figurar en la última película de Santiago Segura, según ha desvelado en una entrevista con La Otra Crónica. No cabe duda de que El Principito, el Iluminati o simplemente Omar, vive el mejor momento de su vida y estas amenazas no van a torpedearlo.