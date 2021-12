Hay quien nace con el don de resultar gracioso en momentos determinados y Omar Montes es una de esas personas. Desde que saltó a la esfera pública se ha destapado como una persona espontánea y con facilidad para hacer humor, algunos veces con un punto elevado de sarcasmo y de acidez. Pero así es él.

Un buen ejemplo de ello lo hemos encontrado en uno de los últimos tuits que ha puesto en el que Leo Messi y su familia son los grandes protagonistas. El artista ha utilizado una de las fotografías que el astro del balón ha colgado en sus redes sociales, perteneciente a sus vacaciones en Rosario (Argentina) para hacer guasa con ella.

Parecen mis apuntes de conocimiento del medio 🙂 pic.twitter.com/qIWYJ1n2OZ — Omar Montes (@omarmontesSr) December 29, 2021

«Parecen mis apuntes de conocimiento del medio», escribiría en su cuenta personal de Twitter. Una manera de burlarse sin maldad del llamativo atuendo que lucían tanto el futbolista como Antonela Roccuzzo y sus hijos, con predominio del verde y del amarillo chillón. Enseguida, las redes empezaron a arder y el tuit acumula más de 26.400 likes, así como unos 2.000 retuits.

En los comentarios, hay quien ha reído la gracia pero también quien ha señalado a Omar Montes: «No has cogido un apunte en tu vida, apuntar habrás apuntado a unos cuantos», dice uno de los más críticos; «El Principito es un crack», decía uno de los que lo defendía. Si bien, la mayoría de los comentarios desacreditaban la formación académica del cantante de Pan Bendito. A otros, en cambio, la foto de Messi les recordaba a un estuche de rotuladores fluorescentes.

Luces y sombras de Omar Montes en 2021

Se acaba un año en el que Omar Montes ha conseguido brillar con luz propia. Han sido doce meses en los que ha seguido consolidándose como una de las apuestas más firmes de música urbana en nuestro país. Sus pegadizos temas se bailan y se escuchan en varias emisoras de radio. Solo en Spotify España cuenta con una media de 3,5 millones de oyentes mensuales. Temas como Diablita Remix o Beba qué quieres que haga han acumulado millones de reproducciones. Por si fuera poco, este ha sido el año en el que ha abierto las puertas de su vida al gran público por vía doble. Primero escribió su libro Mi vida mártir, una obra que complementó lanzando la docuserie El Principito, grabada con la productora de Ana Rosa Quintana y comprada en primicia por Amazon Prime, plataforma donde batió récords.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontesofficial)

En ambos, Omar Montes cuenta su camino hasta llegar a convertirse en una estrella de la música, comenzando por el bullying que sufría cuando era pequeño, las necesidades del marginal barrio donde se crio y sigue viviendo o sus primeras grandes actuaciones. No faltan tampoco menciones a Isa Pantoja, junto a quien protagonizó un noviazgo que le hizo dar el salto a los medios de comunicación. No obstante, la emisión en abierto de dicho documental no ha conseguido las expectativas de audiencia deseadas. El lunes 27 de diciembre sentó frente a la pequeña pantalla a un 8,5% de share, unos 1.345.000 espectadores. Un día más tarde, esa cifra se inclinó a la baja al marcar un bajo 7,6% de share con 1.161.000 espectadores.