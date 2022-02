Museo Chicote: de Eugenia Martínez de Irujo y la opinión del novio de su hija a la confesión de Natalia Verbeke

Es imposible hablar del ocio madrileño sin hacerlo del Museo Chicote. Este emblemático bar lleva desde el año 1931 convertido en referencia capitalina. Por sus mesas han pasado miles de rostros conocidos durante sus nueve décadas de existencia y qué mejor motivo que ese para homenajearlo como se merece. Desde este miércoles, una placa en honor a esos 90 años luce en el número 12 de la mítica Gran Vía, una colocación que bien merecía la presencia de rostros conocidos de la sociedad.

Acompañando a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, Eugenia Martínez de Irujo, Natalia Verbeke, Fiona Ferrer o Unax Ugalde han participado en el descubrimiento de la placa del Plan Memoria de Madrid. El Museo Chicote está considerado el primer establecimiento especializado en coctelería de España y sus combinados guardan mil y un secretos.

Una de las que ha confesado tener muchísimas anécdotas y casi todas buenas es Eugenia Martínez de Irujo. La presencia de la hija de la duquesa de Alba ha concentrado mucha atención mediática ya que hace unos días se producía la presentación en sociedad del novio de su hija. Cayetana Rivera acudía a SIMOF en compañía de Manuel Vega, el empresario sevillano que le ha robado el corazón.

Eugenia se ha mostrado muy dialogante para hablar de su yerno: «A mí me parece un chico estupendo, educadísimo, trabajador…»,ha comenzado diciendo. Sin embargo, se ha molestado cuando le han dicho que se ha publicado que tanto a Francisco Rivera como a ella les parecía un poco mayor: «Cuando digáis esas cosas genéricas, dad nombres y apellidos. Me encantaría saber si es verdad que alguien lo ha dicho, para que me lo diga a la cara. O por lo menos, yo saberlo. Si lo sabéis, nombres y apellidos, porque me encantaría saberlo. No me ha sentado bien, porque el chico es estupendo, es encantador, es educado y no sé a qué vienen esos comentarios». Acto seguido, entró a disfrutar de uno de sus locales favoritos de la capital.

Natalia Verbeke ha sido otra de las celebs que ha atendido a los medios de comunicación. La actriz hispano-argentina se ha mostrado muy educada y ha valorado la posibilidad de contraer matrimonio con su pareja, Marcos Poggi. Ambos iniciaron su relación sentimental en el 2015, pero les va bien así y sentencia con una risa y un «no creo» la pregunta de si habrá boda este año. También descartó la posibilidad de celebrar San Valentín puesto que «es algo muy comercial».

Andrea Levy ha destacado del Museo Chicote su «historia tejida con los recuerdos de tantísimos madrileños y turistas que han querido venir a conocer Chicote y disfrutar de su ambiente, una mezcla de vieja escuela y modernidad, un ejemplo más de que los clásicos son los más modernos y Chicote ya es un clásico moderno de Madrid, el Madrid canalla». Basta con recordar que allí se han tomado algo rostros tan icónicos como Lola Flores, Frank Sinatra, Federico García Lorca, o Salvador Dalí.

A continuación, repasamos todos los asistentes al homenaje al Museo Chicote.