‘Supervivientes 2022’: los finalistas se despiden de Honduras entre lágrimas y sorpresas

Aunque será el próximo día 28 de julio cuando tenga lugar la gran final de Supervivientes 2022, los cuatro finalistas ya han tenido que abandonar el que ha sido su hogar durante los últimos tres meses. Fue durante el pasado domingo cuando Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Alejandro Nieto y Marta Peñate dijeron adiós de manera definitiva a los Cayos Cochinos, poniendo así el broche de oro a una experiencia de la que todos ellos esperan proclamarse ganadores y solo puede quedar uno.

En la Última hora dirigida por Ion Aramendi, los grandes protagonistas de la edición tuvieron oportunidad de sacar sus sentimientos a relucir al mostrar su lado más sensible con motivo de la despedida. El primero de ellos fue el exconcursante de La Isla de las Tentaciones, que ubicado en Playa Paraíso, recibió una carta de lo más especial escrita por sus dos mejores amigos y por su hermano mayor: “Estoy muy orgulloso de ti. Eres un gran superviviente, fuera y dentro del programa. La vida te ha puesto muchos obstáculos. Te conozco desde hace más de 20 años y hemos vivido muchos momentos. Que Dios te dé muchas cosas buenas por todas las que te han pasado”, decía el mensaje, provocando así las lágrimas inmediatas de Alejandro.

Por su parte, Nacho Palau recibía un comunicado de lo más revelador por parte de su grupo de amigos: “Me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Solo tú tienes el poder de encauzar tu vida. No nos has sorprendido nada, ya sabíamos que eras un superviviente nato. Llega hasta donde tengas que llegar. Nos encantaría decirte tantas cosas… Estamos superorgullosos de ti”, sentenciaban, haciendo que el ex de Miguel Bosé se derrumbara en cuestión de instantes.

Como no podía ser de otra manera, Marta Peñate también recibía una grata sorpresa en el enclave que ha marcado su concurso. Este no es otro que Playa Parásito, bautizada ya como Villa Marta por la participante, donde asegura haber madurado en un proceso en el que ha aprendido también a estar sola: “Este sitio no lo voy a olvidar en la vida, me ha hecho madurar, me ha hecho crecer”, admitía, mientras que su pareja, Tony Spina, seguía sus pasos muy de cerca a través del plató del concurso.

Para poner fin a una de las galas más emotivas del reality más extremo de la cadena de Fuencarral, Ignacio de Borbón, ubicado en Playa Uva, leía una carta escrita de puño y letra por sus familiares: “En este banco he tenido muy buenas conversaciones”, aseveraba, sin poder evitar que las lágrimas cayeran por su rostro al ver las palabras que le dedicaban sus progenitores. Mientras tanto, su madre, Ana, lloraba sin consuelo a través del plató de Supervivientes, coronándose como la mayor defensora del concursante pese a las muchas adversidades que ha tenido que afrontar durante las últimas semanas, la mayor parte de ellas propiciadas por los continuos encontronazos con sus compañeros.