Carlos Herrera y Pepa Gea se han casado por sorpresa en Nueva York. Fue el pasado mes de diciembre cuando la pareja dio este inesperado paso tras tres años junta, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido la noticia, gracias a una información exclusiva del programa Plan de tarde, presentado por Toñi Moreno en Televisión Española.

Ha sido la periodista la encargada de dar paso a la información, de una manera muy original: «Se ha casado y no me ha invitado, me voy a enfadar. Muy mal», ha dicho Toñi Moreno, antes de que el periodista y colaborador Jesús Manuel Ruiz ofreciera todos los detalles sobre esta inesperada noticia. Según su relato, la pareja se casó en Nueva York durante el puente de la Constitución del año pasado. Una ceremonia discreta en la que estuvieron los dos hijos del locutor, Alberto Herrera y Rocío Crusset, fruto de su relación con Mariló Montero. Quienes parece que no acudieron fueron las hijas de Pepa Gea.

A pesar de que se trató de una celebración íntima, la pareja quiso festejar la buena noticia con su entorno más íntimo y aprovechó el pasad 31 de diciembre, para dar una fiesta en la finca que el periodista tiene en El Rocío, Huelva, donde, además de despedir el año, celebraron este importante paso en su relación. Por ahora, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado de manera oficial sobre esta noticia.

Una relación discreta

Carlos Herrera y Pepa Gea comenzaron su relación en el año 2019, aunque la pareja siempre ha sido muy discreta. De hecho, son muy pocas las imágenes que hay de ambos juntos, hasta el punto de que no fue hasta hace apenas unos meses cuando decidieron compartir su primera instantánea juntos en las redes sociales. Una instantánea que, de alguna manera, servía para ‘oficializar’ su romance, algo que ellos nunca han considerado necesario.

No se sabe si a raíz de su enlace la pareja tiene planes de hacer cambios en su rutina. No hay que olvidar que, a día de hoy, el locutor tiene su residencia en Sevilla, mientras que Pepa Gea vive en Madrid. Lo habitual era que Pepa se trasladase los fines de semana a la capital andaluza, mientras que el locutor también viajaba de manera frecuente a Madrid. Por ahora no ha trascendido si alguno de los dos cambiará de residencia. A pesar de que han decidido dar un paso más y casarse, lo cierto es que, desde hace tiempo, ambos ya se sentían ‘marido y mujer’. De hecho, el propio Carlos Herrera presentaba a Pepa Gea a sus amigos como ‘su mujer’ desde hace tiempo.