Carlos Herrera ha confesado que puso en marcha las memorias de Juan Carlos I, pero que el ex jefe del Estado las paralizó debido a Laurence Debray -la encargada de Reconciliación-. Sabida es la lealtad del comunicador hacia el Rey emérito y, desde el exilio del padre de Felipe VI, el locutor ha viajado en varias ocasiones hasta los Emiratos Árabes para conocer de primera mano su testimonio. Sin embargo, por ahora el ex marido de Mariló Montero prefiere mantener el silencio y esperar el «momento oportuno» para publicarlas.

Las memorias de Juan Carlos I escritas por Carlos Herrera

Ana Rosa Quintana ha podido hablar con Herrera, que le ha preguntado acerca de su opinión sobre las polémicas memorias de Juan Carlos I. «No las he leído, solamente el resumen que ha hecho hoy Quiñonero en ABC, pero claro, no alcanzo. Yo sé lo que tengo escrito, que ahora lo estaba repasando porque, como hace 50 años de la Marcha Verde -la invasión marroquí del Sahara español-, el Rey me contó la Marcha Verde al detalle, aquellos días tan cruciales de crisis en España», ha comenzado diciendo.

Carlos Herrera y el Rey Juan Carlos. (Foto: Gtres)

Herrera ha desvelado una de las principales razones por las que aún su escrito no ha visto la luz: «Yo sé lo que tengo yo escrito, que no lo he publicado porque quizá hay que buscar el momento argumental más interesante y porque siempre se pueden añadir nuevas cosas. Cuando aparezcan estas, que creo que aparecerán en otro mes, aparecerán en español, ya te contaré».

Por su parte, Ana Rosa le ha dicho si considera que sus memorias son «tan complacientes» como las de Debray: «Hombre, si yo tuviera que… Seguramente, seguramente es un dictado que habrá hecho Juan Carlos I. Hombre, uno cuando recuerda, elige lo que recuerda. Es verdad que seguramente algunos momentos críticos de su existencia los habrá sabido reflejar, pero yo hasta que no lo vea no te lo se decir».

El Rey Juan Carlos I junto a su amigo Carlos Herrera. (Foto: Redes Sociales)

El ex de Mariló Montero ha explicado que en su documento sobre el Rey emérito, hace un «repaso a la ejecutoria política, más que personal, del Rey Juan Carlos en años claves»: «Además lo que yo le propuse a Juan Carlos I fue hacer un libro sobre su referencia internacional. Ha conocido a todos los líderes de su tiempo y con todos ha tenido charlas, negociaciones, presiones, viajes, idas, venidas. Y creo que eso era muy importante guardarlo en la memoria colectiva. Es decir, cómo fue su primer viaje a Argentina, el primer viaje a Estados Unidos, cómo fue el viaje a China o la estancia en la Unión Soviética cuando estuvo, cómo se reanudaron renegociaciones, relaciones diplomáticas con Israel. Y eso es lo que me interesaba a mí».

El comunicador ha opinado que, «la vida en rosa está muy bien», pero que considera que todavía no ha llegado el momento de que sus memorias sobre el emérito vean la luz. Unas palabras que han sorprendido a Ana Rosa que ha dicho que se «puede imaginar cuál es ese momento».