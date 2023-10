Carlos Herrera cuenta la realidad de su relación con Juan Carlos I

Carlos Herrera ha sido uno de los asistentes a la Gala XXI Aniversario de las Bodegas Cepa 21 de José Moro. El veterano periodista, que desde hace tiempo mantiene comunicación frecuente con Juan Carlos I, ha atendido amablemente a los periodistas y se ha pronunciado sobre su reciente visita a nuestro país. El padre de Felipe VI llegó la pasada semana a Galicia y disfrutó de unos días en Sangenjo en compañía de algunos de sus amigos, así como de parte de su familia. La infanta Margarita y sus hijos, Alfonso y María, se trasladaron hasta la localidad gallega, de la misma manera que la duquesa de Lugo.

Juan Carlos I se reúne con su hermana Margarita, María y Alfonso Zurita en Sangenjo. / Gtres

Muy atento con los reporteros, Carlos Herrera ha comentado que no podía faltar a la cita de aniversario de las bodegas, a pesar de que se ha celebrado a una hora a la que él ya está durmiendo: «Me ha pedido que esté aquí a las 21:00 de la noche que es a la hora que yo ya estoy durmiendo, pero lo hago encantado porque es un empresario extraordinario y un amigo de corazón», ha comentado el periodista.

Herrera, que recientemente se tuvo que someter a una intervención quirúrgica, está ya muy recuperado: «Pues sí, me queda un pequeño rastro, pero felizmente bien», ha dicho el comunicador, que ha recalcado que es muy importante estar en buenas manos y recuperarse con tranquilidad, con el apoyo de la familia y de los amigos.

Carlos Herrera en un acto en Madrid. / Gtres

Sobre el último viaje de Juan Carlos I, Carlos Herrera ha recalcado que, poco a poco, se van normalizando sus visitas. «Fíjense ustedes, la diferencia que ha habido entre el primer viaje que hizo y este viaje, es decir, a medida que pasa el tiempo la normalización de las visitas del Rey Juan Carlos es un hecho. Bueno, ha venido ha estado con su gente, con sus amigos, ha navegado, que es lo que le gusta. Han ido a verle alguno de ustedes, él ha saludado desde lejos, ha hablado… yo creo que eso tiene que ocurrir de forma más frecuente y supongo que ocurrirá de forma más frecuente», ha asegurado, aunque no sabe exactamente cuándo tiene pensado volver a España.

Las últimas informaciones apuntan a que don Juan Carlos estará presente en la fiesta privada posterior a la jura de la Constitución de la princesa Leonor, coincidiendo con la mayoría de edad de la heredera, aunque todavía no se han confirmado los detalles sobre esta celebración privada.

A pesar de que se ha dicho en ocasiones que el periodista es amigo de Juan Carlos I, Carlos Herrera ha comentado que no es exactamente así: «Yo no soy amigo de don Juan Carlos, yo tengo el honor de que en alguna ocasión me ha hecho alguna confidencia personal de orden normal, yo esos detalles desgraciadamente no los tengo. Posiblemente, si los tuviera tampoco te lo iba a decir», ha recalcado el periodista.

Juan Carlos I en un barco en una imagen reciente. / Gtres

Lo que sí ha confirmado es que, algunas veces, el padre de Felipe VI ha estado en contacto con él: «En algún momento ha querido consultarme alguna cosa, para contrastar opiniones, lo hace conmigo y con muchos más. Él es un hombre muy activo y está permanentemente en contacto con todo, y procura tener termómetros en todas partes para saber cómo van las cosas y si nos pregunta, pues le damos nuestra opinión, normalmente es en referencia a la actualidad, más que otra cosa», ha sentenciado.