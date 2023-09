La cena familiar de Juan Carlos I a 5 minutos de Felipe VI

Juan Carlos I vivió este jueves una de las jornadas más especiales de su vida. A pesar de que el padre de Felipe VI lleva desde el pasado lunes en Sangenjo, no fue hasta el miércoles cuando se trasladó hasta la localidad gallega su hermana, la infanta Margarita, a la que está muy unido. La duquesa de Soria llegó a la casa de Pedro Campos con sus dos hijos, Alfonso y María, y con su nieto, Carlos, ahijado de don Juan Carlos. Todos juntos disfrutaron de un agradable paseo en lancha por la ría de Pontevendra, donde el padre de Felipe VI en todo momento muy atento y cariñoso con su hermana, con la que no se le había visto en público desde que se marchara a Abu Dabi en el año 2020.

Juan Carlos I con su hermana Margarita, María y Alfonso Zurita en Sangenjo. / Gtres

A pesar de que en sus últimos viajes a España, Juan Carlos I había mantenido un perfil discreto, en el que la casa de su amigo, Pedro Campos, era la base de operaciones, esta vez, el padre de Felipe VI ha cambiado de estrategia. Tras pasar la mañana navegando con su familia y almorzar en el Club Náutico de Sangenjo, por la noche, la familia salía a cenar a una conocida marisquería ubicada en O Grove, a 15 minutos de Sangenjo. Se trata del restaurante D’Berto, especializado en langosta, marisco y productos del mar de Galicia al vapor, a la parrilla y guisados.

Restaurante en el que ha cenado Juan Carlos I. / Gtres

Don Juan Carlos llegó al local en compañía de su hermana, la infanta Margarita, y sus sobrinos, María y Alfonso Zurita. Curiosamente, el restaurante está ubicado frente a la isla de La Toja, donde, por la tarde, don Felipe tenía un acto. El monarca cumplió con su agenda institucional y acudió en torno a las 16:30 de la tarde a la inauguración de la quinta edición del ‘Foro la Toja – Vínculo Atlántico’.

El Rey Felipe VI, en La Toja / Gtres

Esta misma mañana, tras regresar de la breve travesía con su hermana y sus sobrinos, Juan Carlos I comentó a los periodistas que esperaban a las puertas del Club Náutico que ‘seguramente’, vería a su hijo, que tenía previsto ir a Galicia a un acto oficial. Sin embargo, por el momento, no hay noticias de este encuentro. Lo único que se sabe por ahora es que el lugar elegido por don Juan Carlos para cenar con su familia está justo frente al centro de convenciones en el que el Rey se encontraba, en concreto, a cuatro minutos en coche. Es más, aunque no hay constancia de que padre e hijo se hayan visto, el propio don Juan Carlos apuntó esta posibilidad, a lo que se añade que Felipe VI tiene la agenda despejada este viernes y no tiene compromisos oficiales hasta el sábado.

Alfonso y María Zurita en Galicia. / Gtres

Sea como fuere, lo que sí se espera es que la Familia Real se reencuentre con Juan Carlos I, así como con las infantas Elena y Cristina el próximo 31 de octubre, fecha en la que la princesa Leonor cumple la mayoría de edad y en la que jurará la Constitución. Tal como han anunciado fuentes de la Casa de S.M. el Rey, se celebrará una reunión privada posterior a los actos oficiales, en el Palacio de El Pardo, a la que asistirá la familia del Rey y la familia de la Reina.