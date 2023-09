El Rey Felipe cumple con su agenda en medio de rumores de encuentro con Juan Carlos I

Mientras que Juan Carlos I ha disfrutado de un entrañable reencuentro familiar con su hermana, la infanta Margarita y sus sobrinos, María y Alfonso Zurita, que le han visitado en Sangenjo este jueves, don Felipe ha cumplido con sus compromisos oficiales a pocos kilómetros de la localidad gallega. El monarca ha presidido en O Grove la inauguración del «Foro la Toja – Vínculo Atlántico», que cumple este año su quinta edición, y se celebra del 28 al 30 de septiembre en la Isla de La Toja, bajo el lema ‘Un mundo más incierto’.

Juan Carlos I navegando en Sangenjo con su hermana. / Gtres

El Foro La Toja – Vínculo Atlántico, se ha afianzado ya como una cita de referencia en el debate intelectual y académico, con la presentación de ponencias, debates y mesas redondas de alto nivel. El encuentro ha conseguido en estos últimos cinco años consolidarse como un referente inexcusable de la conversación pública en España y, en esta convocatoria, abordará temas de máxima relevancia y actualidad.

En esta ocasión, la expectación por la presencia de Felipe VI en Galicia era máxima, más allá de su agenda institucional, por un posible reencuentro con su padre. Hay que recordar que el pasado viernes, la Casa de S.M. el Rey anunciaba oficialmente los detalles de cara al juramento de la Constitución de la princesa Leonor, el próximo 31 de octubre. Según fuentes de Zarzuela, la heredera afrontará este importante paso el mismo día en el que alcanza la mayoría de edad, en una sesión plenaria del Congreso y el Senado, y después, en el Palacio Real, recibirá el Collar de la Orden de Carlos III. También habrá tiempo para las celebraciones privadas, en este caso, en el Palacio de El Pardo, donde se reunirán la Familia Real, la familia del Rey y la de la Reina. Esto incluye a don Juan Carlos y a las infantas Elena y Cristina.

Esta misma mañana, después de salir a navegar en compañía de su hermana y de sus sobrinos, María y Alfonso, Juan Carlos I se ha pronunciado sobre un posible encuentro con su hijo, al que no ha visto oficialmente desde que ambos coincidieran en los funerales de Constantino de Grecia. Anteriormente, tanto los Reyes, como don Juan Carlos y doña Sofía, estuvieron presentes en las exequias de Isabel II en Londres, pero no en la coronación de Carlos III, donde solo acudieron los Reyes don Felipe y doña Letizia. Estos últimos no estuvieron en el reencuentro familiar que se produjo en la ciudad de Ginebra el pasado verano, con motivo de la graduación de Irene Urdangarin.

Felipe VI y Juan Carlos I en el entierro de Constantino de Grecia / Star

El padre de Felipe VI, cuando le han preguntado sobre si vería su hijo, ha contestado que ‘seguramente’, sin entrar en más detalles. Pues bien, este encuentro finalmente no se ha producido, al menos no a la hora a la que se publicaba esta noticia.

Don Felipe llegaba a la localidad de Pontevedra con este caldo de cultivo, pero el soberano se ha limitado a cumplir con su agenda. Su ponencia ha estado marcada por un discurso en el que ha remarcado «el optimismo y la confianza» como «primer paso necesario» para alcanzar sociedades «más libres, integradas y más prósperas». No hubo mención a la figura de su padre.

El Rey Felipe VI, en La Toja / Gtres

El evento tenía un trasfondo de tributo a una persona destacada: «Antes de nada, quiero sumarme al homenaje que tan justamente merece la figura de Josep Piqué: y lo hago no solo por su decisivo papel en el desarrollo y puesta en marcha de este Foro que hoy nos reúne (la 1ª vez desde que ya no está entre nosotros), sino por su extensa y brillante trayectoria de servicio público. Como hombre de Estado, siempre se caracterizó por su entera disposición para escuchar todos los puntos de vista y su decidido compromiso con el entendimiento y con la búsqueda de soluciones basadas en la razón…», indicaba el Rey.

El Rey Felipe VI, en el Foro de La Toja / Casa Real

Se ha comentado que este viernes habrá una cena familiar en Sangenjo, a la que asistirá la infanta Elena, pero no se sabe si lo harán otros miembros de la familia del Rey o de la Familia Real. Lo que sí se sabe es que doña Letizia ya ha cerrado su agenda oficial en esta semana y que don Felipe ya no tiene más compromisos oficiales hasta el sábado, cuando se espera que viaje a la localidad portuguesa de Cascáis para participar en el Acto de Inauguración del III Encuentro Luso Español: Desafíos del Siglo XXI.