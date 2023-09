Irene Urdangarin, tras los pasos de su hermano: año sabático y voluntariado

Cambio de rumbo para Irene Urdangarin. La hija de la infanta Cristina terminó sus estudios de Bachillerato el pasado mes de junio y, aunque se apuntó entonces que iba a decantarse por iniciar una nueva etapa en una prestigiosa escuela de hostelería ubicada en Lausana, finalmente, la joven tiene otros planes.

La sobrina de Felipe VI finalmente no va a matricularse en el École Hôtelière de Lausana, tal como se había comentado desde hace algunas semanas, al menos, no de manera inmediata, sino que ha decidido seguir un camino diferente. La hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin va a tomarse un año sabático, una costumbre cada vez más habitual entre los jóvenes de su edad como paso previo a empezar la universidad y que les permite viajar, conocer mundo y vivir diferentes experiencias enriquecedoras antes de volcarse en sus estudios universitarios. Por ejemplo, la princesa Amalia de Holanda disfrutó de un año sabático antes de que se anunciara qué carrera iba a estudiar.

Pablo Urdangarin e Irene Urdangarin en Ginebra / Gtres

Esta es una costumbre muy habitual en los jóvenes europeos, pero no tanto en nuestro país. De hecho, la princesa Leonor, justo tras terminar el Bachillerato Internacional, se ha centrado en su formación militar y es poco probable que, en su caso, se tome un año sabático, aunque hay que tener en cuenta que su situación en particular.

La decisión de Irene Urdangarin implica que la infanta Cristina se queda sola en su casa de Ginebra, ya que, a día de hoy, la menor de la familia era la única de sus hijos que seguía residiendo con ella.

Irene Urdangarin en una imagen de archivo. / Gtres

Según ha podido saber la revista ¡Hola!, en este año sabático, Irene tiene la intención de seguir los pasos de su hermano mayor, Juan, al que más afectó toda la polémica del Caso Nóos que puso a sus padres en el punto de mira. Juan, junto con Miguel es, quizás, el más introvertido de los hijos de la infanta Cristina y tiene una relación muy especial con la Reina Sofía, porque comparte con ella su vocación solidaria. El joven ha realizado varios voluntariados y ahora su hermana quiere seguir sus pasos.

No obstante, esto no es algo nuevo en el entorno de la infanta Cristina. De hecho, ella misma, en 1983, cuando terminó COU y aprobó la Selectividad, decidió tomarse un año sabático. En su caso, la hermana de Felipe VI estuvo en Londres estudiando idiomas y después se matriculó en la universidad. En el caso de Irene, no necesita perfeccionar los idiomas que domina, pero sí quiere explorar mundo y tener tiempo para pensar y reflexionar. Algo en lo que, el voluntariado puede ser de gran ayuda.

Irene Urdangarin en una imagen de archivo. / Gtres

Todavía no se tienen detalles concretos de sus planes, pero es posible que siga la misma estela de su hermano, que estuvo en Camboya, colaborando con proyectos de la fundación del jesuita Kike Figaredo. También se valora la posibilidad de Mozambique o de Bharat (La India), un destino muy especial para la Reina Sofía.