La Infanta Cristina: por qué retrasa siempre la fecha para firmar el divorcio de Urdangarin

La vida de Iñaki Urdangarin cambió para siempre en enero de 2022, fecha en la que una conocida publicación sacó a la luz su historia de amor clandestina con Ainhoa Armentia. El romance estuvo cargado de polémica desde el primer momento y la Infanta Cristina no tuvo más remedio que emitir un comunicado anunciando que iba a separarse del padre de sus hijos. El problema es que el proceso es demasiado lento y llevan todo este tiempo intentando llegar a un acuerdo. Los asuntos económicos están resueltos, pero ahora hay otra cuestión importante que ha retrasado la firma. Cristina de Borbón no está dispuesta a tolerar ciertos atrevimientos, por eso se niega a formalizar la situación.

La Infanta Cristina en una foto de archivo / Gtres

La hermana del Rey Felipe VI tendrá que desprenderse de parte de su patrimonio y también le pasará una manutención a Iñaki. Eso sin contar con la indemnización que ya está acordada. Este aspecto ha generado todo tipo de rumores, pues periodistas de total solvencia aseguran que el dinero que Cristina de Borbón le pagará a su expareja de forma mensual alcanza los 20.000 euros. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

La infanta Cristina no asume la situación

Cristina de Borbón está intentando mantener una relación cordial con Iñaki Urdangarin y hay un motivo que explica esta postura. Es consciente de que sus hijos han sufrido mucho desde que Ainhoa Armentia irrumpió en la familia y esta intentando protegerles. También habría hecho caso de los consejos de don Juan Carlos, quien supuestamente le recomendó que cumpliese con las condiciones de Iñaki para no tener un nuevo escándalo. El antiguo duque de Palma escribió sus memorias cuando estaba en prisión y ha pedido mucho dinero a cambio de no publicarlas.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin / Gtres

La periodista Paloma García-Pelayo, una de las grandes expertas en crónica social, asegura que la manutención que doña Cristina le pasará a Iñaki Urdangarin no es la que se ha contado. Su información tiene mucho peso, pues siempre se ha rodeado de las mejores fuentes. «Tendrá una cantidad suficiente para que pueda llevar una vida desahogada y estar bien, porque sigue sin ocupación e ingresos», explica Paloma en Y ahora Sonsoles. De esta forma queda claro que Urdangarin no recibirá 20.000 euros al mes por parte de Felipe VI.

Iñaki Urdangarin «tiene prisa»

Iñaki Urdangarin en Pamplona. / Gtres

La noticia que ha dado Paloma García-Pelayo en el programa de Antena 3 es muy importante. Asegura que la fecha del divorcio todavía no está fijada, pero cada vez se aproxima más porque todos los puntos importantes están cerrados. «No es inminente, pero sí está más cerca que nunca», explica. La expareja ya ha llegado a un acuerdo económico, a pesar de que la hermana del Rey Felipe VI se niega a dar el paso definitivo. Hay una razón: todavía no ha roto el vínculo con Urdangarin.

«La Infanta no firma por una cuestión emocional. En los últimos tiempos en los que la pareja de Iñaki y Ainhoa se va consolidando y todo esto supone un componente emocional para ella», explica la colaboradora de Y ahora Sonsoles. Sin embargo, el antiguo duque de Palma sí quiere que la situación se zanje cuanto antes porque quiere seguir avanzando en su relación con Armentia. «Él sí tiene prisa y pone condiciones que no tiene que ver con asuntos económicos, sino con el papel de Ainhoa Armentia a partir de ahora». Ha puesto en valor la presencia de su novia y poco a poco quiere integrarla en la familia.