«Les hablo con media cara nada más. El jueves me sometí a una intervención quirúrgica». Estas han sido las palabras con las que Carlos Herrera ha confesado a sus oyentes de Herrera en la COPE, que ha sido operado, recientemente, de un tumor, afortunadamente de carácter benigno, en el Instituto Maxilofacial Acero de Madrid. «El pasado jueves me sometí a una parotidectomía, que es la extirpación de una glándula parótida que estaba siendo acosada por un adenoma pleomorfo, que es un tumor de carácter benigno», ha comenzado diciendo el periodista, en antena.

«Ya mastico, pero bueno, tengo esta parte acolchada», ha añadido el presentador a la vez que ha explicado que, a pesar de no representar un peligro para su vida, la zona en la que estaba situado el cáncer «es complicada». Motivo por el cual siente la cara «como si me hubieran pegado un balonazo, como si me hubieran dado un guantazo». «Te deja un poco más tonto durante unos días», ha recalcado haciendo gala de su humor.

Carlos Herrera durante la Feria de Otoño en Madrid / Gtres

De acuerdo a los profesionales del sector, la de Herrera es una intervención que, habitualmente, se realiza bajo anestesia general, con el paciente estirado boca arriba e hiperextensión cervical. «Se hace una incisión que suele extenderse desde la zona preauricular hasta por debajo del ángulo mandibular. Se procede a continuación a disecar la glándula y localizar una serie de referencias anatómicas que nos permiten identificar la salida del nervio facial. A partir de allí se va resecando la lesión en cuestión preservando cada una de las ramas del nervio facial», señalan desde la reconocida Mayo Clinic estadounidense.

Así, en estos momentos, el veterano presentador se encuentra en estado de recuperación. Algo que no impide, no obstante, que se haya puesto igualmente a la cabeza de su programa diario en la ya citada cadena de radio española que, precisamente hoy, ha iniciado su novena temporada.

Carlos Herrera durante la recepción en el Palacio Real. / Gtres

Su mejor momento

Al margen de este bache en su estado de salud, Carlos Herrera puede presumir de estar en un muy buen momento personal y profesional. En lo primero, el comunicador vive feliz junto a Pepa Gea, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de diciembre, en secreto, en Nueva York, en una ceremonia en la que estuvieron presentes los dos hijos del locutor, Alberto Herrera y Rocío Crusset, fruto de su relación con Mariló Montero; y que después culminó con una fiesta con su entorno más íntimo, ya en España, en la finca que el periodista tiene en El Rocío, en Huelva.

Por su parte, en el terreno profesional, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y cada día, es escuchado por más de 2.600.000 oyentes. Unas cifras que lo mantienen como líder del prime time radiofónico entre las 6 y las 9 de la mañana en cada EGM (Estudio General de Medios), el estudio sobre el consumo de los medios de comunicación en el mundo que realiza la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación.