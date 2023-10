Tan solo un día antes de que la princesa Leonor se presente ante la Virgen del Pilar en Zaragoza y en la cuenta atrás para su jura de Bandera, los Reyes han participado en Granada en el único acto conjunto de su agenda estos días. A pesar de que don Felipe lleva toda la semana con diferentes compromisos, a doña Letizia no la habíamos visto hasta ahora, aunque no ha trascendido si la Reina se encontraba volcada en otro tipo de trabajo de despacho o preparando futuros compromisos.

Ha sido en torno a las 18:30 de la tarde cuando Sus Majestades han llegado a la ciudad andaluza, donde se celebra estos días la Cumbre de la Comunidad Política Europea, en La Alhambra. Don Felipe y doña Letizia han saludado a los jefe de Estado y de Gobierno que han asistido al encuentro y han realizado una visita por La Alhambra, antes de presidir la cena oficial. Entre ellos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La Reina Letizia y Don Felipe en un acto en Granada / Gtres

La Comunidad Política Europea (CPE) es una plataforma para la coordinación política entre los países europeos de todo el continente, que tiene como objetivo principal promover el diálogo político y la cooperación para abordar cuestiones de interés común y reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo. España ejerce por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

Para esta cita, la Reina ha rescatado uno de los tesoros más preciados de su armario. Se trata de un vestido de fiesta en blanco y negro de escote halter con transparencias y faldas a capas de Carolina Herrera, que ya le habíamos visto varios años atrás. Concretamente, durante su viaje oficial por Estados Unidos en 2018. Entonces, Letizia completó su estilismo con unas sandalias de tiras de Magrit, una cartera negra y unos pendientes redondos. Esta vez, en cambio, ha preferido los slingback de Manolo Blahnik, y un bolso tipo cartera de mano, con el asa de piel y de ante negro de Magrit.

La Reina Letizia y Don Felipe en un acto en Granada / Gtres

Con este compromiso, los Reyes han cerrado su agenda oficial antes del fin de semana, fecha en la que está previsto que se trasladen a Zaragoza para acompañar a la princesa Leonor en su jura de Bandera en la Academia General Militar. Tal como ha trascendido, la heredera jurará Bandera de la misma manera que el resto de sus compañeros y compañeras y no está previsto un protocolo especial, que sí se siguió en el caso de su padre. Así lo confirmó hace unos días la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, durante una visita a la AGM.

Aunque se ha confirmado que los Reyes acompañarán a Leonor -como el resto de familias a los demás caballeros y damas cadetes-, no estará la infanta Sofía, que aún no tiene vacaciones en el Atlantic College de Gales. Lo que tampoco se sabe aún es si don Felipe y doña Letizia se trasladarán este viernes a Zaragoza, para ser testigos de la presentación de Leonor ante la Virgen del Pilar, otra de las citas importantes para la princesa. Se sabe que las familias pueden acompañar a los cadetes en este acto en la Basílica, pero la presencia de Sus Majestades no aparece en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, aunque tanto el Rey como la Reina tienen la agenda totalmente despejada.