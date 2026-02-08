Juan Carlos I revela su verdadero estado: "Que dejen de matarme, me encuentro muy bien"

Juan Carlos I se ausentó del funeral de su cuñada, la princesa Irene de Grecia, y este gesto puso en circulación algunos rumores relacionados con su estado de salud. Sin embargo, él no tienen nada que ocultar y ha roto su silencio a través de su revista de cabecera para confirmar que está perfectamente, incluso ha bromeado con el asunto. «Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días», ha declarado al respecto.

El padre del Rey Felipe cumplió 88 años el pasado 5 de enero y sus capacidades físicas están directamente relacionadas con su edad, pero no hay nada que se salga de lo normal. Tal y como ha confirmado su biógrafa, la escritora francesa Laurence Debray, se hace revisiones de manera periódica, cumple con los consejos que le da su equipo médico y no tiene ningún problema. La última vez que pudimos verle en España fue en noviembre de 2026, cuando Su Majestad organizó un almuerzo privado en El Pardo para celebrar la entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía.

El rey Juan Carlos durante una de sus visitas a España. (Foto: Gtres)

Juan Carlos I ha cortado de raíz las teorías que circulan sobre él y ha dejado claro que no hay nada de lo que preocuparse. Laurence Debray ha explicado que el único motivo por el que el Rey emérito no estuvo en la despedida de Irene de Grecia es porque sus médicos le recomendaron que evitase hacer desplazamientos largos. Como todo el mundo sabe, él vive en Abu Dabi y el viaje a España o a Atenas, donde tuvieron lugar los homenajes, puede hacerse algo pesado.

A pesar de que no estuvo con su familia en el último adiós a la princesa Irene, es una pérdida que le ha dejado un vacío enorme porque entre ellos siempre hubo muy buena relación. Es más, Irene de Grecia estuvo muchos años viviendo en Zarzuela, concretamente desde que falleció su madre, la reina Federica.

Juan Carlos I está en plena forma

Juan Carlos I confió en Laurence Debray para escribir Reconciliación, su libro de memorias. Con esta obra ha querido poner encima de la mesa una historia que, según piensa, puede desvirtuarse con el paso del tiempo, por eso quiere que sus nietos tengan un documento al que acudir cuando les surja alguna duda. Esta estrategia demuestra que el antiguo Jefe de Estado se encuentra en plena forma. Todavía tiene fuerza para permanecer en la primera línea y está muy pendiente de lo que se dice de él en España.

El Rey Juan Carlos I durante las regatas de Sanxenxo en noviembre de 2025. (Foto: Gtres)

La presentadora Mariló Montero se dejó ver en un acto que tuvo lugar en la plaza de Las Ventas y un equipo de la agencia Gtres pudo entrevistarla. Le preguntaron por la situación de don Juan Carlos y ella aseguró lo mismo que ha dicho él: todo está en orden. La periodista explicó que el Rey emérito se hace sus revisiones de forma periódica y eso indica que está pendiente de los consejos de sus médicos.

«Es una persona que se cuida mucho, sé que va al hospital de Cleveland a hacerse unas revisiones con frecuencia y bueno, la edad para todos va mermando en nuestras facultades, pero soy consciente y sé que recibe visitas de amigos suyos y que no las ha cancelado», declaró con total naturalidad. Estas palabras, unidas las declaraciones que ha dado el propio don Juan Carlos a ¡Hola!, han despejado las dudas que había encima de la mesa.