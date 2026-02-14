La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha encontrado nuevos culpables para la crisis habitacional que sufre nuestro país, echando balones fuera sobre la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y sus promesas incumplidas. La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha acusado al PP de no creer «en el derecho a la vivienda» y a los propietarios y los portales inmobiliarios, de «inflar los precios».

Así se ha pronunciado en un acto en Dos Hermanas (Sevilla) junto a la vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. En su intervención, Isabel Rodríguez ha arremetido especialmente contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, a quien ha culpado de «entregar las llaves de las viviendas que impulsa Pedro Sánchez».

Isabel Rodríguez ha indicado que el PP «deshace las leyes» que el Gobierno central impulsa y ha llamado a intervenir el mercado para ampliar la oferta. «Quieren seguir manteniendo el mercado salvaje, vamos a seguir trabaja ando para que eso ocurra». Así se ha pronunciado, obviando que su partido lleva gobernando nuestro país casi 8 años.

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Hay que promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho», ha agregado al respecto.

Mientras Rodríguez ha señalado a los propietarios como parte del problema, no ha hecho ni una sola mención a la okupación, considerada una de los principales preocupaciones de los españoles junto con la inseguridad.

Culpa también a Mariano Rajoy

La ministra se ha remontado al año 2008, cuando el popular Mariano Rajoy era presidente de España para culparle también de la crisis actual: «600.000 familias fueron desahuciadas».

Rodríguez ha defendido sus tres claves para solucionar el problema habitacional en España obviando que Pedro Sánchez y el Ejecutivo del que forma parte prometió, en plena campaña electoral de 2023, 183.000 viviendas públicas y de alquiler asequible, de las que sólo ha entregado 350 casi dos años después.

La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha defendido «congelar los alquileres» hasta que «termine la crisis de vivienda», señalando que 200.000 andaluces viven de alquiler, mientras ha prometido que Montero será una de las primeras medidas que pondrá en marcha si la candidata socialista vence en las próximas elecciones andaluzas.

Además se ha comprometido a construir viviendas públicas sin posibilidad de compra. Así como perseguir fraude en las viviendas turísticas de alquiler, alertando que Andalucía es la comunidad que más pisos ilegales dispone, poniendo como ejemplo la calle Larios de Málaga, «donde no encuentras ni un malagueño».