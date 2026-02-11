Los socialistas europeos no comulgan con las políticas en materia de vivienda de Pedro Sánchez y esta semana ha quedado patente tras votar a favor de un demoledor informe que exige «medidas estrictas contra la okupación» o una importante bajada de impuestos en el sector inmobiliario para toda la UE.

Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por OKDIARIO señalan un evidente distanciamiento entre las ideas del «sanchismo» y las del socialismo de la Eurocámara.

Sin ir más lejos, Irene Tinagli, miembro del grupo formado por socialistas y demócratas y presidenta de la comisión sobre la Crisis de la Vivienda en Bruselas ha defendido públicamente los derechos de los propietarios frente a la okupación ilegal:

«Debe haber un equilibrio. No se puede subir el alquiler de la noche a la mañana a los inquilinos, pero los propietarios también merecen ser respetados y necesitan incentivos para alquilar sus viviendas porque a veces tienen miedo y recelos», ha destacado en una rueda de prensa posterior a la aprobación del escrito.

Esta idea, incluida en el informe y contraria a la respaldada por el Gobierno en España, ha sido apoyada por una amplia mayoría de la Eurocámara, incluidos todos los miembros del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Los socialistas Gabriele Bischoff, Elisabeth Grossmann, Aodhán Ó Ríodáin, Joanna Scheuring-Wielgus y Andreas Schieder votaron a favor concretamente de la enmienda número 12 que defiende «otorgar seguridad jurídica y protección a propietarios e inquilinos».

Sin embargo, las fuentes consultadas han destacado que la diferencia entre el radicalismo de Sánchez y el resto de demócratas europeos es tal que la única diputada del PSOE en dicha Comisión, Alicia Homs, buscó suplente el día de la votación del informe para evitar figurar como defensora de las medidas que incluía.

Cabe recordar que, hasta hace dos semanas, el Ejecutivo ha estado intentando colar a través de un nuevo Ómnibus una séptima prórroga del decreto antidesahucios aprobado en pandemia como medida extraordinaria y temporal.

A favor de bajar los impuestos

Más allá de defender la seguridad jurídica de los propietarios, la comisión dedicada a analizar y buscar soluciones a la crisis que atraviesa Europa también ha defendido «un sistema fiscal eficiente y basado en incentivos para las políticas de vivienda».

Sin ir más lejos, los socialistas en Bruselas sí que respaldan a través de dicho informe que se realice «una evaluación exhaustiva de cómo los incentivos fiscales a nivel nacional afectan al mercado de la vivienda».

En el documento, los eurodiputados piden a la Comisión y a los Estados miembros que «establezcan incentivos fiscales» para la «renovación y la nueva construcción de viviendas».

Los socialistas han apoyado con el respaldo al documento «una reforma de la Directiva del IVA que permita la aplicación de un tipo impositivo superreducido del IVA a la oferta y la construcción de viviendas». Todo ello, destacan en el escrito, como parte de una política social definida por los Estados miembros.